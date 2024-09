Minouche van der Gijp, vrouw van René, geschorst op Instagram

Het Instagram-account van Minouche van der Gijp, de vrouw van Vandaag Inside-analist René van der Gijp, is korte tijd geschorst geweest. Ze heeft met succes bezwaar gemaakt, maar gaat haar postgedrag wel aanpassen.

Minouche deelt regelmatig beelden van het door Israël aangebrachte leed in de Gazastrook. Niet zelden zijn daarop overleden kinderen te zien. Volgens Instagram zijn de beelden in strijd met de richtlijnen. Daardoor was haar account enige tijd geschorst. “Nu had ik al snel bezwaar gemaakt, maar ik had al zoveel waarschuwingen gehad dat dit er wel aan zat te komen”, schrijft ze.

Minouche van der Gijp gaat postgedrag aanpassen

Het terugdraaien van de schorsing bleek nog niet zo eenvoudig. “Het is heel makkelijk om berichten aan te duiden als content-triggering, maar als je een bezwaar wilt maken, is het goed zoeken... Afijn, mijn bloederige posts over Gaza zal ik iets in moeten binden, wil ik mijn pagina niet helemaal kwijt zijn. Mocht er iets voorbijkomen, zal ik wel de link van het Insta-account delen met een Gaza-vlaggetje (Palestijnse vlag, red.)”, schrijft Minouche.

Minouche deelt op haar account een reactie van een van haar volgers, die spreekt van 'censuur'. "Diepe buiging voor Minouche van der Gijp. Bijna een jaar lang de genocide in Gaza onvermoeibaar onder de aandacht gebracht. Dit komt allemaal vanuit een goed hart, met alle risico’s van dien. De Nederlandse media en de grote accounts kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen. Ik ben sprakeloos."

