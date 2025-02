Johan Derksen spreekt zich duidelijk uit over aanstaande terugkeer Van Persie bij Feyenoord

Johan Derksen toont in Vandaag Inside begrip voor de naderende aanstelling van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. Volgens De Snor heeft de oud-aanvaller, momenteel werkzaam bij sc Heerenveen, als 'lieveling van het publiek' voldoende krediet om de positie van de vorige week ontslagen Brian Priske over te nemen.

Sinds het ontslag van Priske circuleerden diverse namen als mogelijke opvolger in de media. Van Erik ten Hag tot Mark van Bommel en van Dick Schreuder tot Marino Pusic, het hield de gemoederen de voorbije week flink bezig. Dinsdag meldde Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International echter dat de naam van Van Persie inmiddels óók rondging in Rotterdam-Zuid. Twee dagen later maken diverse media al melding van een akkoord tussen club en trainer, die ondersteund moet gaan worden door de ervaren René Hake.

"Ik begrijp Te Kloese best", zegt Derksen woensdagavond. "Die wil het sentiment binnen de perken houden. Als je Van Bommel daar neerzet, dat is een arrogante PSV'er", schetst de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International het sentiment rond die kandidaat. "Ten Hag kan ook niet, maar Van Persie is het lievelingetje van het publiek. Die heeft natuurlijk heel veel krediet als hij een keer verliest. Maar niet oneindig hoor."

Presentator Wilfred Genee stipt aan dat Feyenoord een half jaar gelden, na het vertrek van Arne Slot naar Liverpool, Van Persie nog niet rijp achtte voor het grote werk. De trainer, die tot dat moment werkzaam was in de jeugdopleiding, besloot vervolgens in Heerenveen op eigen benen te gaan staan. Zijn eerste avontuur als trainer op het hoogste niveau verliep vooralsnog niet louter voorspoedig, met onder meer een bekeruitschakeling tegen de amateurs van Quick Boys, onrust rond de keeperssituatie en een monsternederlaag tegen AZ (9-1). Anderzijds wist Van Persie zijn Heerenveen wél naar een zege op PSV te leiden en maakt hij keer op keer duidelijk dat hij niet afwijkt van zijn uitgesproken voetbalvisie. "Hij heeft nu even de tijd gehad om de fouten die iedere jonge trainer maakt te maken, bij Heerenveen", zegt Derksen. "Kan hij het aan? Er zit nu een trainer die zijn diploma niet heeft, en die schakelt AC Milan uit", verwijst Derksen naar interim-trainer Pascal Bosschaart.

