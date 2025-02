Zenden kritisch op Feyenoord: 'Nu kan het in een keer wel'

Boudewijn Zenden vindt het raar dat Feyenoord bij Robin van Persie uitgekomen is als nieuwe trainer. De ex-voetballer kaart aan dat de oud-spits afgelopen zomer ook al in beeld was bij de Rotterdammers, maar dat het toen niet het juiste moment was. Van Persie moest namelijk eerst ervaring gaan opdoen als hoofdtrainer.

Eerder deze woensdag werd bekend dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Brian Priske is uitgekomen bij het trainersduo Robin van Persie en René Hake. Laatstgenoemde moet daarbij de rechterhand worden van de oud-spits van Feyenoord. Het is de bedoeling dat Van Persie na de wedstrijd van Feyenoord tegen Almere City instapt in De Kuip.

Het Van Persie-nieuws is Hélène Hendriks ook niet ontgaan en ze vraagt dan ook aan Zenden en André Ooijer of de keuze van Feyenoord voor de oud-spits logisch is. "Dat je uiteindelijk bij Van Persie uitkomt is wel logisch, maar wat ik niet logisch vind is dat het aan het aan het begin van het seizoen ook al de vraag was of Van Persie het over zou gaan nemen bij Feyenoord. Dat was niet het juiste moment, want hij moest eerst ervaring gaan opdoen. Nu zijn we een paar maanden verder en nu kan het in een keer wel", aldus Zenden.

Hélène Hendriks grapt vervolgens dat dat beleid is. "Dat is heel goed beleid", reageert Zenden vervolgens cynisch in de uitzending van Ziggo Sport. "Maar of Van Persie er goed aan doet? Dat weet ik niet. Misschien kan Bosschaart het gewoon nog volmaken tot het einde van het seizoen en dan kan Van Persie bij Heerenveen blijven."

Van Persie een 'legend' bij Feyenoord

Net als Zenden heeft ook Ooijer zijn twijfels over de mogelijke overstap van Van Persie naar Feyenoord, al plaatst hij ook een kanttekening. "Is het het juiste moment voor Robin? Ik denk dat het lastig is. Aan de andere kant: het rommelt natuurlijk gewoon, als je het naar je hand kan zetten kan het ook wel weer heel leuk zijn. Robin is natuurlijk gewoon een legend, zeker daar ook."

Van Bommel en Van Bronckhorst als voorbeeld genoemd

Hendriks stelt vervolgens dat een trainer zich wel moet bewijzen in het trainersvak en noemt daarbij het trainerschap van Mark van Bommel, die recentelijk ook in verband is gebracht met Feyenoord, bij PSV als voorbeeld. "Die had het ook lastig", aldus de presentatrice. "Je hebt ook Van Bronckhorst gezien", pareert Ooijer die suggestie. "Die is kampioen geworden en hij had ook niet tien jaar ervaring."

"We hebben het even over Van Bommel", haakt Zenden in. "Het eerste jaar van Van Bommel was hier natuurlijk ook fantastisch en het tweede jaar was wat lastiger. Van Persie is ingestapt bij Heerenveen en ik neem aan dat je ook wel iets wil afmaken. Als je dat doet met in het achterhoofd dat je in de zomer toch die stap gaat maken, dan kun je alsnog bij Feyenoord alles naar je hand zetten voor het volgende seizoen. Want ja, halverwege instappen. Het zijn niet zijn spelers, het is niet zijn selectie", besluit de voormalig PSV'er.

