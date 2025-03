Dumfries ontbreekt bij Oranje: Koeman heeft drie opties om hem te vervangen tegen Spanje

Ronald Koeman heeft voor het tweeluik met Spanje een streep moeten zetten door de naam van . De vleugelverdediger is normaliter een zekerheidje in de basisformatie van het Nederlands elftal, maar liep zondagavond een blessure op in dienst van Internazionale en kan daardoor niet in actie komen in de kwartfinale van de Nations League. Koeman riep in de persoon van Youri Baas een extra verdediger op, maar de Ajacied is natuurlijk geen rechtsback. Welke opties heeft de bondscoach wél om Dumfries te vervangen?

Dumfries is opnieuw bezig aan een goed seizoen in Italië. Waar de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en PSV in de eerste maanden van het seizoen nog weleens op de bank zat of als invaller binnen de lijnen verscheen, was hij de laatste weken niet uit de basiself van Internazionale weg te denken. Hij speelde deze jaargang vooralsnog 38 wedstrijden in alle competities, goed voor acht doelpunten en twee assists. In de Serie A wist hij al zes keer te scoren, waarmee hij een belangrijk aandeel heeft in de huidige koppositie van Inter, dat in de achtste finales van de Champions League afrekende met Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman schrapt middenvelder voor Nations League-tweeluik van Oranje met Spanje

Dumfries verscheen ook zondagavond in de topper tegen Atalanta Bergamo aan de aftrap, maar moest zich na ruim een uur voetballen noodgedwongen laten vervangen. Het was daardoor al de vraag of hij zich bij Oranje zou gaan melden. Maandag rond het middaguur volgde echter het bericht dat Koeman zijn sterkhouder zal moeten missen tegen Spanje. Een flinke aderlating voor Koeman. Dumfries was in de groepsfase van de Nations League nog goed voor liefst drie treffers en een assist. Gelukkig heeft Koeman voldoende opties om de vleugelverdediger te vervangen.

© Imago

Frimpong

Koeman heeft in zijn selectie voor het tweeluik met Spanje zelfs plek voor twee één-op-één vervangers van Dumfries: Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Frimpong maakte vorig jaar eindelijk zijn debuut voor het Nederlands elftal. Hij speelde tot op heden tien interlands, waarvan vier als basisspeler. Slechts twee keer maakte hij zijn opwachting als rechtsback in een 4-3-3-opstelling. Dat was in de oefeninterland tegen Schotland én het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. In beide wedstrijden haalde hij niet het niveau dat de supporters van zijn club Bayer Leverkusen van hem gewend zijn. Frimpong lijkt beter tot zijn recht te komen in een systeem waarin hij als wingback kan fungeren, bijvoorbeeld een 3-5-2 of 3-4-3. Koeman hanteert bij Oranje echter een formatie met vier verdedigers.

© Imago

Geertruida

Frimpong speelde in het Nederlands elftal vaker als rechtsbuiten, bijvoorbeeld in de oefenwedstrijd tegen Canada in de aanloop naar het EK in Duitsland én het groepsduel met Frankrijk tijdens dat toernooi. Tegen Canada vormde Frimpong een flank met Geertruida. Dat ging beiden goed af. Geertruida is bovendien meer gewend om als rechtsback te opereren in een 4-3-3-systeem. Op die positie speelde hij geregeld tijdens zijn Feyenoord-periode en ook na zijn overstap naar RB Leipzig is hij regelmatig op de flank beland. Geertruida debuteerde in maart 2023 als centrale verdediger in Oranje en maakte bij zijn daaropvolgende optredens ook op die positie zijn opwachting, maar in zes van zijn laatste zeven interlands speelde hij als rechtsback. Hij lijkt dus een serieuze optie om Dumfries te vervangen.

Timber

Naast Frimpong en Dumfries kan Koeman ook nog kiezen voor Jurriën Timber. De Utrechter brak bij Ajax door in het hart van de defensie en maakte in de zomer van 2023 ook als centrale verdediger de overstap naar Arsenal, maar in Noord-Londen is hij getransformeerd tot back. Timber begon het seizoen op de linkerflank, maar fungeert inmiddels al een paar maanden als rechtsback. Tijdens zijn laatste interlands speelde hij echter als linksback. Op die positie lijkt hij zich ook voor de duels met Spanje te moeten richten. Koeman heeft met Jorrel Hato en nu ook Baas twee opties voor de linksbackpositie, maar Hato droeg pas vijf keer het shirt van het Nederlands elftal en Baas moet zijn debuut nog maken.

Wie moet Denzel Dumfries vervangen tegen Spanje? Laden... 34.8% Jeremie Frimpong 25.8% Lutsharel Geertruida 28.8% Jurriën Timber 10.6% Iemand anders, namelijk: 66 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marciano Vink: 'Zijn spel is schrijnend, heel raar dat hij bij Oranje zit'

Marciano Vink kijkt op van een keuze van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.