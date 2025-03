Arne Slot opent gesprekken met Nederlander van 40 miljoen euro

Liverpool heeft de eerste gesprekken gevoerd over de mogelijke komst van de Nederlandse vleugelverdediger , zo weet persbureau PA. Arne Slot ziet zijn landgenoot als mogelijke vervanger van Trent Alexander-Arnold, die naar Real Madrid lijkt te vertrekken.

De gesprekken zouden zich in een vroege fase bevinden. Een mogelijke ‘domino-effect’ dat voor een stroomversnelling kan zorgen, is een definitief vertrek van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid. De Engels international zou al een akkoord hebben bereikt met de vijftienvoudig Europacup I-/Champions League-winnaar.

Frimpong wordt ook in verband gebracht met Manchester City, Manchester United en Chelsea. Hij is al jarenlange een vaste basisspeler bij Bayer Leverkusen en manifesteert zich ook steeds nadrukkelijker in het Nederlands elftal. Vorige week donderdag was hij een van de grote smaakmakers in de thuiswedstrijd tegen Spanje (2-2).

Frimpong kost 40 miljoen euro

Vorige maand meldde journalist Christian Falk van BILD al dat Slot ‘veel aan de telefoon heeft gehangen’ met Frimpong. De trainer van Liverpool zou echter wel aan Frimpong hebben laten weten dat er haken en ogen zijn verbonden aan de transfer. "Slot is heel eerlijk geweest: de speler van Leverkusen weet dat een spits en een centrumverdediger momenteel prioriteit hebben bij Liverpool. Hij weet dat hij op de derde plek van het verlanglijstje staat. Zijn afkoopsom bedraagt 40 miljoen euro, dat is een hoop geld!"

