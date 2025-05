Middenvelder nadert Feyenoord-exit: belangstelling uit Spanje en Frankrijk

gaat deze zomer vertrekken bij Feyenoord, zo schrijft Martijn Krabbendam van Voetbal International. De Algerijn stond afgelopen winter al in de belangstelling van Franse clubs en die interesse is er nog steeds. Daarnaast heeft er zich een club uit Spanje gemeld bij Feyenoord.

Feyenoord zit vrij ruim in de middenvelders. Zoals het er nu voor staat beginnen de Rotterdammers het nieuwe seizoen met negen middenvelders in de selectie, terwijl er ook nog serieus werk gemaakt wordt van de komst van Luciano Valente. De smaakmaker van FC Groningen moet de tiende speler worden die op het middenveld uit de voeten kan. Een flink aantal, zo stelt Krabbendam.

Toch kiest Feyenoord ervoor Valente vast in huis te halen, omdat er rekening wordt gehouden met het vertrek van verschillende middenvelders. Zo staat Antoni Milambo onder meer in de belangstelling van Brentford, terwijl het ook nog niet zeker is wat Quinten Timber deze zomer gaat doen. Wat wel zeker is, is dat Zerrouki gaat vertrekken.

De Algerijnse middenvelder stond afgelopen winter al in de belangstelling van clubs uit Frankrijk, maar van een transfer kwam het toen niet. Die interesse is er momenteel weer, terwijl hij ook andere opties heeft. Zo zou een Spaanse club zich al in De Kuip hebben gemeld om te informeren naar Zerrouki. Om welke club het hier gaat, is niet duidelijk.

