Beelden: ‘Gefrustreerde Messi slaat tegenstander op WK voor clubs’

heeft tijdens de verloren wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (4-0) op het wereldkampioenschap voor clubteams uitgehaald naar . Na een duel met wat geduw en getrek was de Portugees de Argentijn te snel af en kreeg hij een gefrustreerde arm op zich af.

Messi en Inter Miami werden zondagavond uitgeschakeld in het WK voor clubteams. In de eerste helft was het verschil in kwaliteit enorm en verkregen de Parijzenaars een voorsprong van 4-0. João Neves (2x), Achraf Hakimi en Tomas Avilés (eigen doelpunt) kwamen tot scoren. In de tweede helft was Messi fenomenaal, maar kon hij er niet voor zorgen dat hij of een van zijn teamgenoten tot scoren kwam. PSG speelde met het beste elftal en dat gold ook voor Miami. Daar speelden onder anderen Luis Suarez, Sergio Busquets en Jordi Alba mee.

Op een gegeven moment in de wedstrijd kreeg Vitinha de bal aangespeeld en wilde hij wegdraaien bij Messi. De achtvoudig Ballon d’Ór-winnaar greep zijn tegenstander vast, maar kon niet voorkomen dat de bal weer teruggespeeld werd.

In een video die veel bekeken wordt op sociale media is te zien wat niet tijdens de live-uitzending op DAZN te zien was. Na het duel lijkt Messi uit frustratie uit te halen naar Vitinha. Het lijkt er niet op dat de middenvelder geraakt wordt, maar hij draait zich wel meteen om naar de superster.

Qué coño hace Messi lanzando un puñetazo a Vitinha. Este tío no sabe perder, que mal deportista. pic.twitter.com/8baltrsOrt — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) June 29, 2025

