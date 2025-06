Jürgen Klopp haalt keihard uit: ‘Slechtste idee ooit in het voetbal’

Jürgen Klopp heeft geen hoge pet op van het wereldkampioenschap voor clubteams. De voormalig Liverpool-trainer zegt in een interview met de Duitse krant Welt zelfs dat het het slechtste idee in het voetbal ooit is geweest.

Klopp vertrok een jaar geleden bij Liverpool en ging aan de slag bij Red Bull als ‘Head of Global Soccer’, om de verschillende clubs die onder de investeringsgroep vallen, te overzien. De Duitser wordt in een interview met Welt gevraagd naar zijn visie op het huidige voetbal.

In het gesprek komt ook het WK voor clubs naar voren: “Uiteindelijk draait het allemaal om het spel en niet om al het andere”, zegt de voormalig trainer. “Daarom is het WK voor clubs het slechtste idee ooit in het voetbal op dat gebied. Mensen die nooit iets met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben gehad, verzinnen altijd wel iets.”

Bovendien ziet Klopp bezwaren voor de voetballers zelf: “Vorig jaar was het de Copa en het EK, dit jaar het WK voor clubs en volgend jaar het WK. Dat betekent geen echt herstel voor de betrokken spelers, noch fysiek, noch mentaal.” De Stuttgarter komt met een vergelijking: “Een speler in de NBA heeft vier maanden per jaar vrij. Virgil van Dijk heeft dat in zijn hele carrière nog niet eens gehad. Toernooien zoals het WK voor clubteams kunnen niet op de schouders van de spelers worden gehouden”, aldus Klopp.

