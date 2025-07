Ibrahimovic 'oefende veel druk uit' rondom deal met Feyenoord

blijkt een grote rol te hebben gespeeld bij de komst van naar AC Milan. De Zweed is als adviseur verbonden aan Milan en zou in januari ‘veel druk’ hebben uitgeoefend om de spits weg te halen bij Feyenoord. Dat vertelt voormalig voetballer Christian Giménez, de vader van Santiago, in een interview met het Mexicaanse Esto.

Ibrahimovic is weliswaar officieel geen directeur, maar heeft achter de schermen veel invloed. "Ik ben de baas en ik heb de leiding. Alle anderen werken voor mij", zei hij zelf al eens. Er gingen al geruchten dat Ibrahimovic zich met de komst van Giménez had bemoeid en dat bevestigt de vader van de Mexicaan. “Ja, absoluut. Het was bijzonder. Eén van degenen die veel druk heeft gezet om Santi naar Milan te halen, was Zlatan.”

Artikel gaat verder onder video

“We zijn hem daar eeuwig dankbaar voor. Het is ook een verantwoordelijkheid die we voelen – ik zeg 'we', want ik ben zijn vader – maar het is vooral aan Santi om het vertrouwen terug te betalen dat Zlatan in hem heeft gesteld”, legt Christian Giménez uit. “We zijn ontzettend blij en hopen dat het komende halfjaar goed verloopt, zodat Santi nog lang bij Milan kan blijven.”

© Imago

Giménez raakte zijn basisplek bij Milan gaandeweg de tweede seizoenshelft bij. Hij kwam in veertien competitieduels tot vijf doelpunten en twee assists. Hoe denkt zijn vader over de start? "Ik zie dat het goed met hem gaat, al was de overstap zeker niet makkelijk. Het is anders gelopen dan hij zich had voorgesteld. Hij moet beseffen dat aanpassing tijd kost, het is niet iets dat van de ene op de andere dag lukt."

LEES OOK: Feyenoord moet vrezen voor rechtszaak: 'We zetten extra geld opzij'

Christian Giménez merkt dat het publiek achter zijn zoon staat. “Ja, net als bij Feyenoord. Daar heeft hij tweeënhalf jaar gespeeld. In het begin had hij het lastig, hij was geen basisspeler. Maar door doelpunten en goede prestaties veroverde hij zijn plek, en uiteindelijk ook de waardering van de fans”, roept hij in herinnering. “Dat was mede dankzij zijn gedrag, zowel binnen als buiten het veld. Bij Milan begint die waardering nu pas, maar hij voelt zich er al gesteund.”

Giménez: 'Plan is om bij Milan te blijven'

Giménez is dan ook niet van plan om Milan te verlaten, maakt hij deze week zelf duidelijk in een interview met ESPN. "Ik voel me thuis bij Milan, ik leef een droom”, aldus de Mexicaan. “Ik dank God voor deze kans. Er zijn geruchten geweest dat ik zou vertrekken, maar het gaat juist heel goed met me daar.”

“Ik heb gesproken met het bestuur en de technische staf, en het plan is dat ik blijf. Ik wil mezelf van mijn beste kant laten zien”, kondigt de ex-spits van Feyenoord aan. “Ik wil deze kans niet verspelen. Volgend seizoen ga ik alles geven, ook omdat het WK eraan komt. Dat is nog in eigen land ook." Giménez bereidt zich momenteel voor op de Gold Cup-finale tegen de Verenigde Staten, die zondagnacht om 01.00 uur begint.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗