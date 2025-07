Feyenoord moet vrezen voor rechtszaak: 'We zetten extra geld opzij'

De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) heeft de eigen leden gevraagd om een extra bijdrage te leveren voor eventuele toekomstige juridische stappen tegen Feyenoord. De belangenclub is niet te spreken over de handelwijze van Feyenoord en het stadion omtrent de voorgenomen eenwording.

In december vorig jaar tekenden Feyenoord en Stadion Feijenoord een 'letter of intent' om op korte termijn één te worden. "Eenwording is behalve een lang gekoesterde wens inmiddels ook een noodzaak, zo kregen de aandeelhouders uitgelegd. Stadion Feijenoord ziet namelijk geen kans de komende jaren uit eigen middelen De Kuip op het vereiste niveau te houden", meldde Feyenoord toen.

Sindsdien zouden vragen van de VASF echter niet beantwoord worden door Feyenoord, waardoor een juridisch gevecht met de club niet ondenkbaar is. De VASF heeft - met unanieme steun - de contributie voor het seizoen 2025/26 verdubbeld, om zo een extra reserve te creëren die gebruikt kan worden voor juridische procedures, indien nodig.

"Het proces om tot eenwording te komen, dat optimistisch werd aangekondigd door zowel Stadion Feijenoord als Feyenoord, lijkt nog veel weerbarstiger en stroperiger dan dat alle partijen hadden gedacht", schrijft de VAFS in het magazine Perspectief. "Zo hebben wij nog steeds geen antwoorden gekregen op punten die wij – gebaseerd op de input van onze juridische en financiële adviseurs – eind vorig jaar al hebben ingebracht."

Feyenoord deed de aandeelhouders een eerste voorstel, dat door de vereniging werd afgewezen. "Wij vinden het gedane voorstel van Feyenoord volstrekt ontoereikend, hetgeen ook bevestigd is door onze adviseurs van EY", klinkt het. "Wij stellen ons constructief op met inachtneming van de rechtspositie van de aandeelhouders. We zijn benieuwd naar het verdere vervolg van deze ontwikkeling."

