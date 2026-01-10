Live voetbal 12

Vermoedelijke opstelling Ajax: basisplaatsen Klaassen en Steur na vertrek Taylor

Fred Grim met op de achtergrond het Ajax-logo en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 januari 2026, 13:42

Ajax gaat zondagmiddag in de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij Telstar. De Amsterdammers zagen Kenneth Taylor enkele dagen voor die wedstrijd vertrekken naar Lazio, dus moet Fred Grim een vervanger voor hem aanwijzen.

Ajax moet het in Velsen-Zuid stellen zonder Taylor. De middenvelder hoopte afgelopen zomer al op een vertrek uit Amsterdam, maar destijds kwam dit er niet van. Afgelopen week vertrok hij alsnog uit de Johan Cruijff ArenA, toen hij zijn transfer naar het Italiaanse Lazio voltooide. Daarom houdt Grim op bezoek bij Telstar naar verwachting vast aan het middenveld bestaande uit Youri Regeer, Sean Steur en Davy Klaassen.

Ook in de achterhoede kiest de interim-trainer er naar verwachting niet voor om wijzigingen door te voeren. Dat betekent dat het centrale duo bestaat uit Ko Itakura en Youri Baas, waardoor Aaron Bouwman en de teruggekeerde Josip Sutalo op de bank plaatsnemen. Op de flanken houdt Grim vermoedelijk vast aan Anton Gaaei en Lucas Rosa.

Voorin moet Ajax het nog altijd stellen zonder Wout Weghorst, waardoor de steeds beter wordende Kasper Dolberg tegen Telstar weer aan de aftrap mag verschijnen. Hij zal naar verwachting worden geflankeerd door Oscar Gloukh en Mika Godts. De wedstrijd tussen Telstar en Ajax gaat zondag om 14.30 uur van start.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.

Wat verwacht jij van Telstar - Ajax?

