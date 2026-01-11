Ajax-fans zijn niet bepaald te spreken over de eerste helft van tegen Telstar. Hoewel de rechtsbuiten verantwoordelijk was voor de openingstreffer, grossierde hij volgens de supporters in balverlies. Op X zijn de berichten niet mals over de Israëliër.

Ajax kent weinig moeite met de promovendus in de eerste helft. Dat hadden de Amsterdammers mede te danken aan Gloukh, die na elf minuten de score opende. Zijn inzet vanaf rand zestien viel via via achter Telstar-goalie Ronald Koeman junior, die zijn voeten niet voldoende achter de bal kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Gloukh maakte daarmee al zijn zevende treffer voor Ajax. Amper drie minuten later stond de 0-2 al op het bord, toen Mika Godts trefzeker was. Verder heeft Ajax heel weinig te duchten van de ploeg uit Velsen-Zuid.

Ajax-fans slachten Oscar Gloukh

Hoewel Gloukh dus belangrijk was met de 0-1, zijn veel supporters van Ajax niet te spreken over de creatieveling. De man die afgelopen zomer naar Amsterdam werd gehaald wordt keihard aangepakt op X. “Vuile egoïst dat je bent!”, valt zelfs te lezen op het sociale medium, dat voorheen Twitter heette.