Ajax met hangen en wurgen langs Telstar: Feyenoord wordt met rasse schreden genaderd

Ajax wint op bezoek bij Telstar
11 januari 2026, 16:36   Bijgewerkt: 16:42

Ajax heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt op Telstar (2-3). In de tweede helft ging het zeer moeizaam, maar de achterstand op Feyenoord wordt zo wel verkleind.

In de openingsfase zette Telstar fel druk en had het brutaal het initiatief, terwijl Ajax zichtbaar zocht naar houvast. De thuisploeg werd een paar keer dreigend via corners en voorzetten, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

Na elf minuten sloeg Ajax echter uit het niets toe. Na wat gepriegel in de zestien kon Oscar Gloukh uithalen; zijn schot werd gekraakt, waardoor doelman Ronald Koeman Jr. kansloos was: 0-1. Kort daarna volgde al de 0-2. Een lange bal van Youri Baas viel achter de verdediging, waar Godts profiteerde van wat twijfel bij Koeman Jr. en de bal beheerst in de verre hoek schoot.

Na de snelle dubbelslag had Ajax de wedstrijd onder controle, al bleef het spel weinig sprankelend. Telstar probeerde aan te zetten en kwam soms bij de zestien van de hoofdstedelingen, maar werd zelden echt gevaarlijk. Ajax kreeg via Kasper Dolberg en tweemaal Godts nog kansen op een grotere voorsprong, maar die bleven onbenut, ook omdat de zoon van de bondscoach zich goed herpakte. Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-2 tussenstand: een comfortabele maar enigszins flatterende voorsprong voor de Amsterdammers.

Tweede helft

Na rust nam Telstar direct het initiatief en zette het Ajax stevig onder druk. Zelfs na de rode kaart voor Cedric Hatenboer, die na ingrijpen van de VAR van geel naar rood ging, bleef de thuisploeg met tien man opvallend energiek en de bovenliggende partij. Ajax oogde slordig en had moeite om onder de druk uit te voetballen, mede door balverlies en een blessure bij Regeer, die het veld moest verlaten.

Ondanks het matige spel sloeg Ajax uiteindelijk wel toe in de 78e minuut. Uit een hoekschop kopte Baas eenvoudig de 0-3 binnen, waardoor de wedstrijd op dat moment beslist leek. Telstar gaf zich echter niet gewonnen. Een doelpunt van Nils Rossen werd eerst nog afgekeurd wegens nipt buitenspel, maar even later viel alsnog de 1-3. Na een rommelige situatie in de zestien schoot Baas ditmaal in eigen doel, mede door de druk van Jeff Hardeveld.

In de slotfase werd het onverwachts alsnog spannend. Telstar rook bloed en kopte uit een corner zelfs de 2-3 binnen, waardoor het stadion volledig ontplofte en Ajax nog even serieus in de problemen kwam. De Amsterdammers misten zelf kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, onder ander via Rayane Bounida, maar hielden uiteindelijk stand in een chaotische en meeslepende slotfase. Door dit resultaat nadert Ajax Feyenoord op de ranglijst tot drie punten.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.675 Reacties
1.203 Dagen lid
19.243 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

3-0 voor en dan maak je het jezelf zo onnodig moeilijk.. Met egoisten als Gloukh/Godts en Bounida dan ga je ook geen 4de goal maken al kwam je er nog 20x voor.

CG
2.968 Reacties
901 Dagen lid
13.562 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel 0 - 3 voor, en dan nog voor jezelf het héél erg moeilijk maken, écht dramatisch!!

dilima1966
3.017 Reacties
944 Dagen lid
16.079 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En we kregen van Telstar haring goed gebaar

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

