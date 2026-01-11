Ajax heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt op Telstar (2-3). In de tweede helft ging het zeer moeizaam, maar de achterstand op Feyenoord wordt zo wel verkleind.

In de openingsfase zette Telstar fel druk en had het brutaal het initiatief, terwijl Ajax zichtbaar zocht naar houvast. De thuisploeg werd een paar keer dreigend via corners en voorzetten, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

Na elf minuten sloeg Ajax echter uit het niets toe. Na wat gepriegel in de zestien kon Oscar Gloukh uithalen; zijn schot werd gekraakt, waardoor doelman Ronald Koeman Jr. kansloos was: 0-1. Kort daarna volgde al de 0-2. Een lange bal van Youri Baas viel achter de verdediging, waar Godts profiteerde van wat twijfel bij Koeman Jr. en de bal beheerst in de verre hoek schoot.

Na de snelle dubbelslag had Ajax de wedstrijd onder controle, al bleef het spel weinig sprankelend. Telstar probeerde aan te zetten en kwam soms bij de zestien van de hoofdstedelingen, maar werd zelden echt gevaarlijk. Ajax kreeg via Kasper Dolberg en tweemaal Godts nog kansen op een grotere voorsprong, maar die bleven onbenut, ook omdat de zoon van de bondscoach zich goed herpakte. Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-2 tussenstand: een comfortabele maar enigszins flatterende voorsprong voor de Amsterdammers.

Tweede helft

Na rust nam Telstar direct het initiatief en zette het Ajax stevig onder druk. Zelfs na de rode kaart voor Cedric Hatenboer, die na ingrijpen van de VAR van geel naar rood ging, bleef de thuisploeg met tien man opvallend energiek en de bovenliggende partij. Ajax oogde slordig en had moeite om onder de druk uit te voetballen, mede door balverlies en een blessure bij Regeer, die het veld moest verlaten.

Ondanks het matige spel sloeg Ajax uiteindelijk wel toe in de 78e minuut. Uit een hoekschop kopte Baas eenvoudig de 0-3 binnen, waardoor de wedstrijd op dat moment beslist leek. Telstar gaf zich echter niet gewonnen. Een doelpunt van Nils Rossen werd eerst nog afgekeurd wegens nipt buitenspel, maar even later viel alsnog de 1-3. Na een rommelige situatie in de zestien schoot Baas ditmaal in eigen doel, mede door de druk van Jeff Hardeveld.

In de slotfase werd het onverwachts alsnog spannend. Telstar rook bloed en kopte uit een corner zelfs de 2-3 binnen, waardoor het stadion volledig ontplofte en Ajax nog even serieus in de problemen kwam. De Amsterdammers misten zelf kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, onder ander via Rayane Bounida, maar hielden uiteindelijk stand in een chaotische en meeslepende slotfase. Door dit resultaat nadert Ajax Feyenoord op de ranglijst tot drie punten.