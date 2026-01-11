Live voetbal 1

Kenneth Taylor maakt amper twee dagen na Ajax-vertrek debuut voor Lazio

Hugo Borst heeft grote twijfels over transfer Kenneth Taylor naar Lazio
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 januari 2026, 17:33

Kenneth Taylor begint zondagavond direct in de basis bij Lazio. De middenvelder, die twee dagen geleden de overstap maakte van Ajax naar Rome, start bij de eerste elf in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona, om 18.00 uur.

Taylor werd vrijdagavond pas gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Lazio, maar staat zondag al in de basis bij het duel tegen Hellas Verona, dat voorlaatste staat in de Serie A. De 23-jarige middenvelder speelt daarmee zijn eerste wedstrijd voor de nummer tien van de Italiaanse competitie, dat bijna zeventien miljoen euro neertelde voor Taylor.

Artikel gaat verder onder video

Maurizio Sarri, de trainer van Lazio, kent ook een basisplaats toe aan Amsterdammer Tijjani Noslin, die overigens een verleden heeft bij Hellas Verona. Bij de tegenstander staat ook een oude bekende in de opstelling: voormalig PSV-flop Armel Bella-Kotchap start als één van de drie centrale verdedigers. Op de bank zien we onder meer ex-Heerenveen-speler Amin Sarr en oud-Spartaan Abdou Harroui.  

