Live voetbal 3

Verweij ontkracht geruchten rondom Schreuder en Ajax: 'Hij is niet gepolst'

Verweij ontkracht geruchten rondom Schreuder en Ajax: 'Hij is niet gepolst'
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:44

De geruchten over gesprekken tussen Ajax en NEC-trainer Dick Schreuder worden ontkracht door Mike Verweij, clubwatcher van de club namens De Telegraaf. In de podcast Kick-off stelt hij dat er geen contact is geweest tussen de Amsterdamse club en Schreuder afgelopen zomer. De trainer was al veel eerder vastgelegd door NEC.

In de afgelopen weken deden geruchten rondom Ajax en Dick Schreuder de ronde. Verweij besloot de geluiden te checken bij NEC-directeur Wilco van Schaik. "Ik stuurde Wilco even een check: 'Jullie waren in maart toch al rond met Dick Schreuder?' Hij antwoordde: 'In april. Carlos (Aalbers, technisch directeur van NEC, red.) en ik zijn in maart naar Spanje gevlogen en daarna hebben we in april alles rond gemaakt.'

Schreuder al in juni met staf begonnen

Artikel gaat verder onder video

Van Schaik bevestigde ook dat Schreuder al in juni met zijn staf begon, wat een maand eerder was dan gebruikelijk. "Dan kon hij gelijk over spelers meepraten en dergelijke", aldus Verweij. Dit maakt het gerucht dat Ajax Schreuder zou hebben willen verleiden, onmogelijk. "Nee, Schreuder is in de zomer niet gepolst geraakt. Dat kan niet, hij was allang begonnen bij NEC."

Toekomstige mogelijkheden en Cruijff

Toch sluit Verweij niet uit dat Schreuder in de toekomst in beeld komt bij Ajax. "Maar eerst moet Jordi Cruijff beginnen." De nieuwe technisch directeur van Ajax, die in februari begint, zal de zoektocht naar een nieuwe trainer starten. "Dan pas wordt gestart met de zoektocht naar een nieuwe trainer."

 Fred Grim blijft hoofdtrainer

ESPN maakte maandagmiddag bekend dat Fred Grim aanblijft als hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers gaan dit seizoen niet op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor het eerste elftal.

Denk jij dat transfergeruchten vaak op waarheid berusten?

Laden...
49 stemmen

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn en Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

  • Gisteren, 23:03
  • Gisteren, 23:03
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Kenneth Perez schrikt van Jorthy Mokio bij Ajax: 'Hij is zo onbetrouwbaar'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.020 Reacties
945 Dagen lid
16.080 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Xabi Alonso is vrij lijkt mij een goede trainer voor ajax of Xavi Hernández

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.020 Reacties
945 Dagen lid
16.080 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Xabi Alonso is vrij lijkt mij een goede trainer voor ajax of Xavi Hernández

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel