De geruchten over gesprekken tussen Ajax en NEC-trainer Dick Schreuder worden ontkracht door Mike Verweij, clubwatcher van de club namens De Telegraaf. In de podcast Kick-off stelt hij dat er geen contact is geweest tussen de Amsterdamse club en Schreuder afgelopen zomer. De trainer was al veel eerder vastgelegd door NEC.

In de afgelopen weken deden geruchten rondom Ajax en Dick Schreuder de ronde. Verweij besloot de geluiden te checken bij NEC-directeur Wilco van Schaik. "Ik stuurde Wilco even een check: 'Jullie waren in maart toch al rond met Dick Schreuder?' Hij antwoordde: 'In april. Carlos (Aalbers, technisch directeur van NEC, red.) en ik zijn in maart naar Spanje gevlogen en daarna hebben we in april alles rond gemaakt.'

Schreuder al in juni met staf begonnen

Artikel gaat verder onder video

Van Schaik bevestigde ook dat Schreuder al in juni met zijn staf begon, wat een maand eerder was dan gebruikelijk. "Dan kon hij gelijk over spelers meepraten en dergelijke", aldus Verweij. Dit maakt het gerucht dat Ajax Schreuder zou hebben willen verleiden, onmogelijk. "Nee, Schreuder is in de zomer niet gepolst geraakt. Dat kan niet, hij was allang begonnen bij NEC."

Toekomstige mogelijkheden en Cruijff

Toch sluit Verweij niet uit dat Schreuder in de toekomst in beeld komt bij Ajax. "Maar eerst moet Jordi Cruijff beginnen." De nieuwe technisch directeur van Ajax, die in februari begint, zal de zoektocht naar een nieuwe trainer starten. "Dan pas wordt gestart met de zoektocht naar een nieuwe trainer."

Fred Grim blijft hoofdtrainer

ESPN maakte maandagmiddag bekend dat Fred Grim aanblijft als hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers gaan dit seizoen niet op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor het eerste elftal.