Robert Maaskant live bij Oranjewinter gelinkt aan functie bij Ajax

Robert Maaskant live bij Oranjewinter gelinkt aan functie bij Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 januari 2026, 07:25

Hélène Hendriks heeft Robert Maaskant maandagavond, tijdens de uitzending van De Oranjewinter, gelinkt aan een rol in de technische staf van Ajax. De clubloze oefenmeester staat open voor een functie als assistent-trainer, maar maakt direct duidelijk dat er niets speelt tussen hem en de Amsterdamse club.

Maaskant is maandagavond te gast bij De Oranjewinter. De trainer, die sinds afgelopen zomer zonder club zit na zijn vertrek bij Helmond Sport, wordt in het programma gelinkt aan een mogelijke functie bij Ajax.

“Heb je Jordi Cruijff al een appje gestuurd dat je beschikbaar bent?”, vraagt Noa Vahle met een knipoog aan de inmiddels clubloze oefenmeester. “Zeker! In het Spaans”, reageert Maaskant cynisch. Hélène Hendriks komt vervolgens met een iets serieuzere vraag: “Zou jij eventueel als assistent willen aansluiten bij Ajax? Zou dat iets zijn?”, vraagt de presentatrice.

“Dat is totaal niet aan de orde”, maakt Maaskant direct duidelijk. “Ik vind het voetbalvak hartstikke mooi om te doen, maar ik vind heel veel dingen leuk”, aldus de voormalig trainer van onder meer NAC Breda, FC Groningen en VVV-Venlo.

dilima1966
3.023 Reacties
946 Dagen lid
16.085 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik hoop het ook niet dat ajax contract opnemen met Robert Maaskant

Neesje
1.721 Reacties
1.204 Dagen lid
8.864 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou niet snappen waarom wel .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

R. Maaskant

R. Maaskant
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (10 jan. 1969)

