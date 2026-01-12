Robert Maaskant is maandagavond te gast bij De Oranjewinter. De voetbaltrainer kreeg in het verleden regelmatig te maken met kritiek van Johan Derksen, maar trekt zich daar persoonlijk weinig van aan. Presentatrice Hélène Hendriks deelt later in de uitzending nog een persoonlijke boodschap van Derksen.

“Johan had altijd best wel een behoorlijke mening over jou. Heb je daar weleens last van gehad?”, vraagt Hendriks aan haar tafelgast. “Ik heb er zelf nooit last van gehad, maar het bepaalt wel heel erg de beeldvorming over je. Dát is weleens lastig. Er wordt gezegd dat je arrogant bent of dat je er niets van kan”, reageert Maaskant.

De voormalig trainer van onder meer NAC Breda, FC Groningen en Helmond Sport deelt vervolgens een anekdote over Derksen. “Ik heb ooit een boek geschreven, dat kraakte hij aan alle kanten af. Aan de andere kant vroeg hij of hij het uit mocht geven. Zo werkt het ook een beetje. Programma’s als Vandaag Inside zijn hartstikke leuk om naar te kijken, maar inhoudelijk mist het heel veel. Op het moment dat je daar iets over zegt, krijg je bonje aan tafel.”

Daarmee wordt het onderwerp afgesloten, waarna Hendriks nog een persoonlijke boodschap van Derksen deelt. “Ik heb hem nog gesproken, jullie krijgen allemaal de groeten van hem. Hij kan niet wachten om weer te beginnen, volgende week maandag”, aldus de presentatrice.

Vandaag Inside keert op 19 januari terug bij SBS6. De populaire talkshow van Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee was enkele weken van de buis vanwege de kerstvakantie.