Robin van Persie heeft het niet in de vingers om trainer te zijn, zo stelt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. De voormalig voetballer vindt dat de trainer van Feyenoord keer op keer laat zien niet aan people management te kunnen doen.

Feyenoord verkeert onder Van Persie in een crisis. Zondag werd in de slotfase een 1-2 voorsprong bij sc Heerenveen weggegeven: 2-2. In de laatste dertien duels wisten de Rotterdammers slechts drie keer te winnen. “Hij zwamt uit zijn nek”, begint Derksen als de oefenmeester ter sprake komt. “Robin van Persie laat dagelijks zien dat hij geen kaas gegeten heeft van people management.”

Artikel gaat verder onder video

Dat iemand een goede voetballer is geweest, betekent volgens Derksen zeker niet dat het ook een goede trainer is. “Want je moet met twintig vaak moeilijke karaktertjes overweg kunnen. Van Persie heeft bij Heerenveen, waar hij begonnen is, laten zien dat hij dat niet in de vingers heeft. Hij nam hele rare beslissingen en dat werkte allemaal averechts.”

De enige reden dat Feyenoord Van Persie volgens Derksen voor de groep heeft gezet, was om het Legioen koest te houden. “We geven het lievelingetje Van Persie aan de mensen, dan zijn ze weer even kalm. Dat was ook zo, maar hij blijkt bij Feyenoord net zulke domme beslissingen te nemen als hij bij Heerenveen ook al deed.” Daarmee doelt hij onder meer op de aanvoerdersband, die in de zomer aan nieuwe aanwinst Sem Steijn werd gegeven, om de band in de winterstop weer af te nemen en Timon Wellenreuther nieuwe aanvoerder te maken. “Ik begin langzamerhand te veronderstellen dat hij dit vak niet in zijn vingers heeft. Hij kan niet met mensen omgaan en begint nu slap te lullen. Het slaat nergens op.”