Live voetbal

Derksen is Van Persie zat: ‘Laat dagelijks zien geen people manager te zijn’

Johan Derksen, Vandaag Inside
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 14:57

Robin van Persie heeft het niet in de vingers om trainer te zijn, zo stelt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. De voormalig voetballer vindt dat de trainer van Feyenoord keer op keer laat zien niet aan people management te kunnen doen.

Feyenoord verkeert onder Van Persie in een crisis. Zondag werd in de slotfase een 1-2 voorsprong bij sc Heerenveen weggegeven: 2-2. In de laatste dertien duels wisten de Rotterdammers slechts drie keer te winnen. “Hij zwamt uit zijn nek”, begint Derksen als de oefenmeester ter sprake komt. “Robin van Persie laat dagelijks zien dat hij geen kaas gegeten heeft van people management.”

Artikel gaat verder onder video

Dat iemand een goede voetballer is geweest, betekent volgens Derksen zeker niet dat het ook een goede trainer is. “Want je moet met twintig vaak moeilijke karaktertjes overweg kunnen. Van Persie heeft bij Heerenveen, waar hij begonnen is, laten zien dat hij dat niet in de vingers heeft. Hij nam hele rare beslissingen en dat werkte allemaal averechts.”

De enige reden dat Feyenoord Van Persie volgens Derksen voor de groep heeft gezet, was om het Legioen koest te houden. “We geven het lievelingetje Van Persie aan de mensen, dan zijn ze weer even kalm. Dat was ook zo, maar hij blijkt bij Feyenoord net zulke domme beslissingen te nemen als hij bij Heerenveen ook al deed.” Daarmee doelt hij onder meer op de aanvoerdersband, die in de zomer aan nieuwe aanwinst Sem Steijn werd gegeven, om de band in de winterstop weer af te nemen en Timon Wellenreuther nieuwe aanvoerder te maken. “Ik begin langzamerhand te veronderstellen dat hij dit vak niet in zijn vingers heeft. Hij kan niet met mensen omgaan en begint nu slap te lullen. Het slaat nergens op.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn en Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

  • Gisteren, 23:03
  • Gisteren, 23:03
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Kenneth Perez schrikt van Jorthy Mokio bij Ajax: 'Hij is zo onbetrouwbaar'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel