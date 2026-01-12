Robin van Persie liet Feyenoord zondagmiddag bij een voorsprong zeer defensief spelen in de tweede helft tegen sc Heerenveen (2-2). Pieter Zwart stelt in een video van Voetbal International dat dit opmerkelijk is, omdat hij eerder in het seizoen zijn frustraties uitte toen Ajax hetzelfde deed in De Klassieker (2-0).
Feyenoord gaf zondagmiddag op bezoek bij sc Heerenveen in de slotfase een 1-2 voorsprong uit handen, waardoor de Rotterdammers in de laatste dertien wedstrijden slechts drie keer wonnen. Waar de ploeg van Van Persie er in de eerste helft een aantal keer goed uitkwam, liep Feyenoord in de tweede helft alleen nog maar achteruit om de voorsprong te verdedigen.
“Feyenoord liet de bal aan Heerenveen en deed wat veel ploegen doen als ze het lastig hebben”, stelt Zwart. “Verder terug, compact maken op eigen helft, laag blok. Van Persie heeft zich gepresenteerd als idealist, maar nu het wat minder gaat, blijkt dat het net zo goed een pragmaticus is. Het is nog maar een paar weken geleden dat Ajax in een soortgelijk scenario vroeg op voorsprong kwam en laag verdedigde en Van Persie fulminerend voor de camera stond om uit te leggen dat maar één ploeg wilde voetballen en het daarom geen topwedstrijd was.”
Zwart zag dat Van Persie nu volledig van mening was veranderd over dit type spel. “Nu stond hij uit te leggen dat het helemaal niet raar was dat Feyenoord bij een voorsprong tegen Heerenveen in een lage verdediging zou komen. Het is duidelijk dat de slechte resultaten ervoor zorgen dat Van Persie wat piketpaaltjes aan het verplaatsen is”, besluit hij.
De media zit er bovenop bij van persie. Zwart stelt terecht vast dat Van Persie doet wat hij anderen eerst verweet. Ik ben wel benieuwd of Van Persie nu zijn woorden terug neemt? Ik denk dat dit komt omdat hij nog een beginnende trainer is die fouten maakt. Hij merkt nu dat zijn eigen woorden nu tegen hem werken. Goed dat Zwart dit dus aankaart. Journalisten zouden deze feiten ook direct aan Van Persie moeten vragen. Ik ben benieuwd hoe Van Persie dit ziet.
Dit geldt voor Persie, maar het geldt ook voor bijna alle trainers, wereldwijd. Mannen als Guardiola en JC zijn de exponenten waarvoor het niet geldt. Wat hinderlijk is aan Persie is niet willen toegeven dat je een of meerdere fouten maakt. Een keeper aanvoerder?? Stomste dat je kan doen. Communicatie op het veld is bijna onmogelijk. Klasse dat Timber rustig accepteert wat hem wordt opgedragen, zoals communicatieman met de scheidsrechter. De mensen die invloed zouden moeten hebben op Persie, zoals Hake, Wolf, Kloese en?? corrigeren hem ook niet. Aan ja knikkers alleen heb je geen ene
Ik vraag mij echt af waar de intense haat voor Feyenoord en van Persie vandaan komt bij sommige van de leden hier. Verder ben ik nog meer verbaasd over het toelaten van deze stroom van onzin wanneer je claimt dat je een gezond forum wil. Dit jaagt mensen weg en voorkomt dat nieuwe leden blijven
