Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

Sem Steijn en Robin van Persie
Foto: © Imago
11 januari 2026, 23:03

Er is iets gebroken bij Sem Steijn nadat zijn aanvoerdersband is afgepakt, zo denkt Pierre van Hooijdonk. De analist van de NOS laat in het programma Studio Voetbal zijn licht schijnen op de situatie bij Feyenoord.

"Ik heb het idee dat er nu ook wel wat is gebroken bij Steijn. Hij werd in het begin natuurlijk groot gemaakt door Van Persie. Hij werd aanvoerder en dan zijn we zes maanden verder en wordt er op trainingskamp gezegd dat hij zijn band weer moet inleveren. Dan word je weer klein gemaakt, en dat vindt geen enkele speler prettig", stelt Van Hooijdonk.

Rafael van der Vaart vindt het vooral ontzettend dom dat Van Persie in de zomer heeft besloten om Steijn direct de aanvoerdersband te geven bij Feyenoord: "De grote fout is geweest om hem aanvoerder te maken. Tegen PSV werd hij voor het eerst gepasseerd. Als hij geen aanvoerder was geweest, had niemand daar wat van gezegd. Nu had Van Persie ineens als trainer een probleem. Dat was niet slim van hem."

Theo Janssen vindt dat Steijn zondagmiddag tegen Heerenveen heeft bewezen dat hij een basisplaats verdiend bij Feyenoord: "Hij moet altijd spelen bij Feyenoord in de Nederlandse competitie, omdat hij andere kwaliteiten heeft dan andere middenvelders. Feyenoord heeft heel veel middenvelders die goed aan de bal zijn en creatief kunnen zijn rond de eigen helft, maar in de laatste dertig meter is Steijn gewoon de beste. Hij komt het vaakst voor de goal en heeft ook de kwaliteiten om een bal binnen te schieten. Eigenlijk is het heel vreemd dat hij zo weinig heeft gespeeld."

Ik denk dat Pierre dit goed heeft gezien. Als oud feijenoorder heeft hij er kijk op. Ik denk dat Van Persie de hele aanvoerderskeuzes als een fout moet zien en er van moet leren.

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
2 - 2
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

