Gouka doet oproep aan Te Kloese: ‘Verschijn een keer voor de camera’

Dennis te Kloese
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 10:59

Het is crisis bij Feyenoord, maar Dennis te Kloese houdt zich op de achtergrond. Volgens clubwatcher Mikos Gouka zou het verstandig zijn als de algemeen en technisch directeur voor de camera verschijnt, geeft hij aan in de AD Voetbalpodcast.

Feyenoord beleeft momenteel een dramatische periode. Zondag werd in de slotfase een overwinning uit handen gegeven bij sc Heerenveen: 2-2. In de laatste dertien wedstrijden in alle competities werd er slechts drie keer gewonnen, maar Robin van Persie lijkt zich vooralsnog geen zorgen te hoeven maken om zijn baan. Veel supporters vragen zich nu af wanneer Te Kloese wat van zich laat horen.

“Hij zat een tijd in het buitenland, maar is inmiddels terug”, begint Gouka. De bestuurder verbleef gedurende de winterstop in Mexico. “Ik neem aan dat hij eerdaags wel een keer zijn zegje doet”, zegt de clubwatcher. Normaal gesproken neemt Te Kloese na de transferperiode het woord om hierop terug te blikken. “Maar inmiddels komt er wel wat meer bij kijken dan alleen wel of geen aankopen. Feyenoord zit in heel zwaar weer. De tweede plek houdt de boel nog enigszins rustig, maar dat gat is alleen maar kleiner geworden.” De voorsprong op nummer drie Ajax is afgelopen weekend geslonken naar drie punten.

“Het zou inderdaad fijn zijn als de directeur een keer voor de camera verschijnt”, maakt Gouka duidelijk, die liever niet heeft dat Te Kloese door de eigen media wordt geïnterviewd. “Daar wordt doorheen geprikt.” De verslaggever begrijpt ook dat de directeur liever nog even wacht met de media te woord staan, aangezien hij nu het vertrouwen in Van Persie zou moeten uitspreken. “En als ze nog twee keer verliezen, moet hij daar weer op terugkomen.”

“We zijn op iets meer dan de helft van het seizoen en Feyenoord dreigt de tweede plek in te leveren en zit qua punten voortdurend aan de verkeerde kant van de score”, vervolgt Gouka. “Hij zou kunnen zeggen: Van Persie is een jonge trainer, we loodsen hem door de zware fase heen en we geloven in hem. Of hij kan een ander verhaal houden. Maar nu hebben we hem niet of nauwelijks gehoord.”

FrankdeG
580 Reacties
56 Dagen lid
1.727 Likes
FrankdeG
Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

