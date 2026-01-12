Live voetbal

Van Hanegem hekelt Feyenoord-directie: ‘Kijk naar het spel!’

Willem van Hanegem met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 09:09

Willem van Hanegem begrijpt niet dat de directie van Feyenoord in de evaluatie op een lijn zit met Robin van Persie. Het clubicoon stelt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de directie hierbij te veel heeft gekeken naar de ranglijst en niet genoeg naar het vertoonde spel.

Feyenoord speelde zondag met 2-2 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen. In de laatste dertien wedstrijden in alle competities wisten de Rotterdammers slechts drie keer te winnen. Na het trainingskamp in Marbella gaf Van Persie aan geëvalueerd te hebben met directeur Dennis te Kloese en commissarissen Sjaak Troost en Toon van Bodegom, waarbij ze allemaal op één lijn zaten. Daar liet hij het bij.

Van Hanegem zag Feyenoord de hele tweede helft in Friesland iedere bal inleveren bij Heerenveen en hij vraagt zich af welke conclusies zijn getrokken. “Vinden ze het allemaal erbarmelijk of juist wel meevallen bij Feyenoord?” De oud-middenvelder vreest dat de Rotterdammers bij de evaluatie van ‘de eigen ineenstorting’ ook naar het niveau van Ajax heeft gekeken. “Want ja, die kregen het nog moeilijk tegen Telstar, terwijl die ploeg met tien man stond. Als je dat zag, mag je inderdaad concluderen dat Ajax echt niet alles gaat winnen de komende maanden.”

Datzelfde geldt volgens Van Hanegem ook voor Feyenoord. “Kijk nou eens, los van de ranglijst en de resultaten, alleen naar het vertoonde spel”, foetert hij. De Kromme stelt dat dit in de eerste weken van het seizoen al niet geweldig was. “Maar dat was nog heel goed vergeleken bij het huidige spel.” Dat Feyenoord nog altijd op de tweede plaats staat, met drie punten meer dan Ajax, verbaast Van Hanegem. “Hoe kan het dat je als de nummer twee in elkaar stort, maar toch nog altijd vrij ruim plek twee in handen hebt? Dat zegt gewoon veel over de andere ploegen.”

