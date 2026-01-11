Leonne Stentler heeft zondagmiddag met verbazing naar Feyenoord gekeken. Dat had niet zozeer te maken met het belabberde veldspel van de Rotterdammers, maar met een tafereel dat zich vlak voor de aftrap voordeed.
De verbazing bij Stentler ontstond tijdens de toss met scheidsrechter Sander van der Eijk, voorafgaand aan SC Heerenveen – Feyenoord (2-2) Aanvoerders Luuk Brouwers (Heerenveen) en Timon Wellenreuther (Feyenoord) stonden in gesprek met de arbiter, maar ook Quinten Timber was daarbij aanwezig. De middenvelder van Feyenoord, bij wie de aanvoerdersband eerder dit seizoen werd afgepakt, is namelijk aangewezen om tijdens de wedstrijd het contact met Van der Eijk te onderhouden. Volgens de officiële regels mag Wellenreuther dit als keeper niet doen.
“Hoogst opmerkelijk dit”, zegt Stentler terwijl ze naar de beelden kijkt. “Het is natuurlijk al een hele soap geweest rondom het aanvoerderschap. Als keeper mag je een veldspeler aanwijzen om met de arbitrage te praten en dat is dan Timber. We hebben aanvoerder één, twee, drie en vier: iedereen behalve Timber mocht die band dragen. Maar nu mag hij wél deze taak uitvoeren”, spreekt Stentler haar verbazing uit.
Opvallend is bovendien dat met Givairo Read ook de derde aanvoerder van Feyenoord op het veld stond in Friesland. Logischerwijs had de rechtsback aangewezen kunnen worden om het woord te voeren met de arbitrage. Trainer Robin van Persie besloot echter om die rol aan Timber toe te wijzen.
Sluit maar achter aan in de rij mevrouw. Het heeft iedereen, vriend en vijand verbaasd. Het moge duidelijk zijn dat hij Timber ook de meest geschikte kandidaat vindt, maar van hogerhand heeft hij de opdracht gekregen dat Timber de band niet om mag. Persie geeft een signaal af aan de leiding
