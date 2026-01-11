LIVE Eredivisie | Feyenoord wordt steeds meer achteruit gedrukt door Heerenveen

Feyenoord gaat in de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij sc Heerenveen. Met slechts drie zeges in de laatste twaalf officiële duels is het crisis in Rotterdam, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie in Friesland een ommekeer in te zetten. Vlak voor de winterstop stonden beide ploegen in De Kuip tegenover elkaar in de KNVB Beker; destijds wist Heerenveen met 2-3 te winnen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion gaat om 12.15 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij sc Heerenveen - Feyenoord.