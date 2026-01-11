LIVE Eredivisie | Feyenoord wordt steeds meer achteruit gedrukt door Heerenveen

Feyenoord gaat in de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij sc Heerenveen. Met slechts drie zeges in de laatste twaalf officiële duels is het crisis in Rotterdam, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie in Friesland een ommekeer in te zetten. Vlak voor de winterstop stonden beide ploegen in De Kuip tegenover elkaar in de KNVB Beker; destijds wist Heerenveen met 2-3 te winnen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion gaat om 12.15 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij sc Heerenveen - Feyenoord.

79' Vente vastgehouden in de zestien (1-2) Vente wordt even vastgehouden door Watanabe in de zestien, maar het is te licht voor een strafschop. 77' Nordas dichtbij 2-2 Nordas wordt diepgestuurd, maar Wellenreuther let goed op en pakt de bal. 🔁 76' Twee wissels bij Heerenveen Oyen komt het veld in voor Meerveld, terwijl Nordas Zagaritis vervangt. Zorgen deze heren voor de gelijkmaker? 74' Mooie actie Sauer (1-2) Sauer laat zijn man staan en dribbelt zo de zestien van Heerenveen in. Zijn lage voorzet komt echter bij een verdediger van Heerenveen, maar dat zag er gevaarlijk uit. 72' Wanneer grijpen de trainers in? Nog steeds geen wissels, als je de geforceerde aftocht van Trenskow niet meerekent. Wat gaan de trainers doen? Vooral Veldman zou nu toch een wissel kunnen gaan inzetten. 70' Schot Timber (1-2) Feyenoord meldt zich weer eens voor het doel van Bakker, maar het schot van Timber mist alle richting. Vechten op het middenveld Het wordt meer en meer een vechtwedstrijd, waarbij de duels op het middenveld zeer belangrijk zijn. Heerenveen is op zoek naar een goal en is ook de bovenliggende partij, maar echt veel uitgespeelde kansen worden er niet gecreërd. 64' Kansje Willemsen (1-2) Heerenveen zet wat meer aan in deze fase en verzamelt veel speler in de zestien. Na veel schijven krijgt centrale verdediger Willemsen een schietkans, maar zijn volley mist richting: Wellenreuther vangt. 61' Feyenoord in kansrijke situatie (1-2) De bal wordt hoog op het veld afgetroggeld door Hwang, waardoor Feyenoord met drie tegen twee komt te staan. Borges laat zich echter de kaas van het brood eten en voorkomt een echte kans voor de uitploeg. 58' Vrije trap Steijn (1-2) Steijn neemt de vrije trap, maar dat schot komt recht in de handen van Bakker. Daar ligt de keeper niet wakker van. 🟨 Geel voor Willemsen Willemsen haalt Read naar beneden en krijgt geel, ook omdat hij al meerdere overtredingen heeft gemaakt deze wedstrijd. 55' Feyenoord moet echt oppassen (1-2) Rivera dribbelt nu wel fraai langs Bos en geeft een lage voorzet voor het doel van Wellenreuther. Feyenoord mag blij zijn dat niemand van de Friezen op de juiste plek stond. 53' Kansje Rivera (1-2) Rivera dribbelt à la Robben naar binnen, maar zijn schot wordt gekraakt. Feyenoord heeft het lastig na rust, zoveel is duidelijk. 51' Rivera verliest de bal (1-2) Rivera wordt diepgestuurd aan de rechterkant en daar ligt het toch even open bij Feyenoord. Bos snoept hem echter de bal af. Geen gevaar De vrije trap levert geen gevaar op.