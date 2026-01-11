Live voetbal 2

LIVE Eredivisie | Feyenoord wordt steeds meer achteruit gedrukt door Heerenveen

Heerenveen - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
11 januari 2026, 12:15   Bijgewerkt: 13:45

Feyenoord gaat in de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij sc Heerenveen. Met slechts drie zeges in de laatste twaalf officiële duels is het crisis in Rotterdam, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie in Friesland een ommekeer in te zetten. Vlak voor de winterstop stonden beide ploegen in De Kuip tegenover elkaar in de KNVB Beker; destijds wist Heerenveen met 2-3 te winnen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion gaat om 12.15 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij sc Heerenveen - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: sc Heerenveen - Feyenoord

Nu

13:57

79' Vente vastgehouden in de zestien (1-2)

Vente wordt even vastgehouden door Watanabe in de zestien, maar het is te licht voor een strafschop.

1m geleden

13:56

77' Nordas dichtbij 2-2

Nordas wordt diepgestuurd, maar Wellenreuther let goed op en pakt de bal.

2m geleden

13:55

🔁 76' Twee wissels bij Heerenveen

Oyen komt het veld in voor Meerveld, terwijl Nordas Zagaritis vervangt. Zorgen deze heren voor de gelijkmaker?

5m geleden

13:52

74' Mooie actie Sauer (1-2)

Sauer laat zijn man staan en dribbelt zo de zestien van Heerenveen in. Zijn lage voorzet komt echter bij een verdediger van Heerenveen, maar dat zag er gevaarlijk uit.

7m geleden

13:51

72' Wanneer grijpen de trainers in?

Nog steeds geen wissels, als je de geforceerde aftocht van Trenskow niet meerekent. Wat gaan de trainers doen? Vooral Veldman zou nu toch een wissel kunnen gaan inzetten.

9m geleden

13:48

70' Schot Timber (1-2)

Feyenoord meldt zich weer eens voor het doel van Bakker, maar het schot van Timber mist alle richting.

13m geleden

13:44

Vechten op het middenveld

Het wordt meer en meer een vechtwedstrijd, waarbij de duels op het middenveld zeer belangrijk zijn. Heerenveen is op zoek naar een goal en is ook de bovenliggende partij, maar echt veel uitgespeelde kansen worden er niet gecreërd. 

15m geleden

13:42

64' Kansje Willemsen (1-2)

Heerenveen zet wat meer aan in deze fase en verzamelt veel speler in de zestien. Na veel schijven krijgt centrale verdediger Willemsen een schietkans, maar zijn volley mist richting: Wellenreuther vangt.

18m geleden

13:39

61' Feyenoord in kansrijke situatie (1-2)

De bal wordt hoog op het veld afgetroggeld door Hwang, waardoor Feyenoord met drie tegen twee komt te staan. Borges laat zich echter de kaas van het brood eten en voorkomt een echte kans voor de uitploeg.

21m geleden

13:36

58' Vrije trap Steijn (1-2)

Steijn neemt de vrije trap, maar dat schot komt recht in de handen van Bakker. Daar ligt de keeper niet wakker van.

22m geleden

13:36

🟨 Geel voor Willemsen

Willemsen haalt Read naar beneden en krijgt geel, ook omdat hij al meerdere overtredingen heeft gemaakt deze wedstrijd.

23m geleden

13:34

55' Feyenoord moet echt oppassen (1-2)

Rivera dribbelt nu wel fraai langs Bos en geeft een lage voorzet voor het doel van Wellenreuther. Feyenoord mag blij zijn dat niemand van de Friezen op de juiste plek stond.

26m geleden

13:31

53' Kansje Rivera (1-2)

Rivera dribbelt à la Robben naar binnen, maar zijn schot wordt gekraakt. Feyenoord heeft het lastig na rust, zoveel is duidelijk.

28m geleden

13:29

51' Rivera verliest de bal (1-2)

Rivera wordt diepgestuurd aan de rechterkant en daar ligt het toch even open bij Feyenoord. Bos snoept hem echter de bal af.

29m geleden

13:28

Geen gevaar

De vrije trap levert geen gevaar op.

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
12:15
Feyenoord
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

