Feyenoord laat zich de kaas van het brood eten in Heerenveen en wint wéér niet

Feyenoord en sc Heerenveen zijn de tweede seizoenshelft met een gelijkspel begonnen (2-2). De Rotterdammers stonden lang voor, maar kregen een laat tegendoelpunt om de oren.

Feyenoord en sc Heerenveen begonnen afwachtend aan de wedstrijd, waarin het spel zich lange tijd vooral op het middenveld afspeelde en grote kansen uitbleven. Feyenoord maakte wel een frisse indruk en speelde met meer energie dan voor de winterstop, met In-Beom Hwang als aanjager op het middenveld. De eerste echte kans was voor de Rotterdammers, maar Quinten Timber gleed uit in het strafschopgebied en schoot over.

Na ruim een halfuur brak Feyenoord de wedstrijd open met een snelle counter. Via een vlotte combinatie tussen onder anderen Jordan Bos, Sem Steijn en Ayase Ueda werd Leo Sauer diep gestuurd, die koelbloedig afrondde: 0-1. Feyenoord nam daarna het initiatief over en zette Heerenveen steeds meer onder druk. Toch kreeg de thuisploeg ook mogelijkheden, waaronder een grote kans voor Maxence Rivera, maar Timon Wellenreuther redde knap.

In de slotfase van de eerste helft viel er alsnog volop te juichen aan beide kanten. Eerst tekende Luuk Brouwers na een fraaie combinatie voor de 1-1, maar Feyenoord sloeg vrijwel direct terug. Bos begon aan een sterke solo aan de linkerkant en leverde een perfecte voorzet af, waarna Steijn tegendraads binnenkopte: 1-2. Vlak voor rust kreeg Vente nog een schotkans namens Heerenveen, maar zijn poging ging ruim naast, waardoor Feyenoord met een 1-2 voorsprong de kleedkamers opzocht.

Tweede helft

Na rust nam Heerenveen duidelijk het initiatief en zette Feyenoord steeds verder onder druk. Vooral via Rivera werd het gevaarlijk, met enkele dribbels en voorzetten die net geen afronding kregen. Feyenoord had het zichtbaar lastig en moest vooral achteruit, al bleef echt groot gevaar in eerste instantie uit. Wellenreuther hoefde nog niet vaak handelend op te treden, maar de waarschuwingen stapelden zich op.

De wedstrijd veranderde gaandeweg in een fysieke strijd op het middenveld. Heerenveen was de bovenliggende partij en verzamelde veel spelers rond de zestien van Feyenoord, maar het ontbrak aan precisie in de eindfase. Pogingen van onder anderen Willemsen en Nordås misten richting of werden tijdig onderschept. Feyenoord kwam sporadisch nog eens in kansrijke situaties, maar schoten van Timber en Steijn leverden weinig op.

In de slotfase ging Heerenveen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vente claimde nog tevergeefs een strafschop en Nordås dook eenmaal gevaarlijk op voor Wellenreuther, die goed ingreep. Feyenoord hield stand, wisselde Steijn nog voor Larin en verdedigde de voorsprong volwassen uit. Zo bleef de 1-2 op het bord en leek Steijn uiteindelijk de matchwinner. Dat was echter buiten Amourricho van Axel Dongen gerekend. De aanvaller stond achttien seconden binnen de lijnen, toen hij een corner raak volleerde. Ook ging het van kwaad tot erger, toen Givairo Read naar zijn hamstring greep en gewisseld moest worden. Twee aderlatingen in korte tijd voor Feyenoord: uiteindelijk eindigde het duel in 2-2.