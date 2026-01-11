Feyenoord laat zich de kaas van het brood eten in Heerenveen en wint wéér niet

Feyenoord en sc Heerenveen zijn de tweede seizoenshelft met een gelijkspel begonnen (2-2). De Rotterdammers stonden lang voor, maar kregen een laat tegendoelpunt om de oren.
Feyenoord en sc Heerenveen begonnen afwachtend aan de wedstrijd, waarin het spel zich lange tijd vooral op het middenveld afspeelde en grote kansen uitbleven. Feyenoord maakte wel een frisse indruk en speelde met meer energie dan voor de winterstop, met In-Beom Hwang als aanjager op het middenveld. De eerste echte kans was voor de Rotterdammers, maar Quinten Timber gleed uit in het strafschopgebied en schoot over.
Na ruim een halfuur brak Feyenoord de wedstrijd open met een snelle counter. Via een vlotte combinatie tussen onder anderen Jordan Bos, Sem Steijn en Ayase Ueda werd Leo Sauer diep gestuurd, die koelbloedig afrondde: 0-1. Feyenoord nam daarna het initiatief over en zette Heerenveen steeds meer onder druk. Toch kreeg de thuisploeg ook mogelijkheden, waaronder een grote kans voor Maxence Rivera, maar Timon Wellenreuther redde knap.
In de slotfase van de eerste helft viel er alsnog volop te juichen aan beide kanten. Eerst tekende Luuk Brouwers na een fraaie combinatie voor de 1-1, maar Feyenoord sloeg vrijwel direct terug. Bos begon aan een sterke solo aan de linkerkant en leverde een perfecte voorzet af, waarna Steijn tegendraads binnenkopte: 1-2. Vlak voor rust kreeg Vente nog een schotkans namens Heerenveen, maar zijn poging ging ruim naast, waardoor Feyenoord met een 1-2 voorsprong de kleedkamers opzocht.
Na rust nam Heerenveen duidelijk het initiatief en zette Feyenoord steeds verder onder druk. Vooral via Rivera werd het gevaarlijk, met enkele dribbels en voorzetten die net geen afronding kregen. Feyenoord had het zichtbaar lastig en moest vooral achteruit, al bleef echt groot gevaar in eerste instantie uit. Wellenreuther hoefde nog niet vaak handelend op te treden, maar de waarschuwingen stapelden zich op.
De wedstrijd veranderde gaandeweg in een fysieke strijd op het middenveld. Heerenveen was de bovenliggende partij en verzamelde veel spelers rond de zestien van Feyenoord, maar het ontbrak aan precisie in de eindfase. Pogingen van onder anderen Willemsen en Nordås misten richting of werden tijdig onderschept. Feyenoord kwam sporadisch nog eens in kansrijke situaties, maar schoten van Timber en Steijn leverden weinig op.
In de slotfase ging Heerenveen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vente claimde nog tevergeefs een strafschop en Nordås dook eenmaal gevaarlijk op voor Wellenreuther, die goed ingreep. Feyenoord hield stand, wisselde Steijn nog voor Larin en verdedigde de voorsprong volwassen uit. Zo bleef de 1-2 op het bord en leek Steijn uiteindelijk de matchwinner. Dat was echter buiten Amourricho van Axel Dongen gerekend. De aanvaller stond achttien seconden binnen de lijnen, toen hij een corner raak volleerde. Ook ging het van kwaad tot erger, toen Givairo Read naar zijn hamstring greep en gewisseld moest worden. Twee aderlatingen in korte tijd voor Feyenoord: uiteindelijk eindigde het duel in 2-2.
Feijenoord was weer niet best. De sportieve crisis duurt voort. Spel was ook pijnlijk om te zien qua tijdrekken en super verdedigend spelen. Ik vond het zeer angstig overkomen en zelfvertrouwen is ver weg bij de club van Zuid. Lichtpuntje was wel Timber die als een generaal op het middenveld heerste en liet zien weer een hoog niveau aan te tikken. Bizar is weer de blessure van Read. Hier moet wel een onderzoek naar komen bij feijenoord. Het is wel ongekend dat er weer een blessure is en Read met deze blessure weer weken is uitgeschakeld. Heerenveen is teleurgesteld, ze hadden meer verdiend. Landskampioen PSV loopt uit naar 13!!! punten.
@positievo, onjuist, Timber heerste op het middenveld, maar hij moet het doen met de spelers om hem heen. Pijnlijker is meer de taktiek van Van Persie die gericht was op tijdrekken en verdedigend inzakken. Heerenveen was terecht ontevreden en had de overwinning verdient.
Van Persie mag wel even blijven zitten! Jullie eigen Heitinga😉. 2-2 is wel een terechte uitslag over de wedstrijd genomen al voelde Heerenveen wel beter vandaag dan Feyenoord. Read weer kwijt is wel zorgwekkend. Misschien lag het toch allemaal niet aan Bijlow maar de staf? Wat een blessures daar en zodra ze meespelen gaan ze weer de lappenmand in.
Inderdaad Kramer. Misschien kunnen in de samenwerking met Dordrecht beter hun medische staf gaan gebruiken? Ik weet ook niet wat meer zorgwekkend is. De medische staf of het veldspel van feijenoord. Heerenveen was niet blij met een punt, die hadden er 3 moeten hebben. Ik snap die onvrede wel. Ik denk dat het voor clubs als Ajax, NEC en AZ nu wel een mooie kans is om zich te richten op plek 2.
@Kramer wat je zegt van het lag misschien toch niet aan Bijlow maar aan de staf daar geef ik je 100% gelijk in. Dat Read er weer van af moest is ook gewoon dat die jongen nog steeds niet topfit is en geen hele wedstrijd kan spelen en weer een blessure oploopt ligt ook aan de staf. De medische begeleiding van Feyenoord laat enorm veel te wensen over en daar wordt helaas geen bal aan gedaan. Dat ook de staf zwalkend is blijkt wel dat de aanvoerder weer keeper Welterusten is maar nu plots TImber in het veld wordt aangesteld als de aanvoerder wat dus toegestaan is reglementair. 2-2 is zeker wel een terechte uitslag ondanks Heerenveen slordig speelde evenals Feyenoord overigens waar het nog ver zoeken is. Volgens mij lopen daar spelers rond die nog maar 75% fit zijn. Daar moet gewoon een ervaren man zoals van Marwijk bij gezet wordt aangezien van Persie nog niet de capaciteiten heeft als hoofdtrainer en zijn assistenten ook niet veel zijn. Ook wel weer toevallig dat er een tegengoal onstaat aan de zijkant die hij moet afschermen en wederom droomt aan het dromen is. Uitgooi mis gaat en uittrappen idem. Is hij wel wedstrijdfit vraag ik me af. ????
Van Persie gaat dit niet meer aan de praat krijgen. Helaas moeten we afscheid nemen van deze te veel in zichzelf en te weinig in anderen gelovende beginnende trainer. Tweede plek wordt lastig zo. Er was geen idee of plan te ontdekken. Heerenveen dwong niets af, maar kreeg gelijkmaker ook cadeau. Wat een armoe. DtK, maak hier een eind aan.
