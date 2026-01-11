is zondagmiddag, tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord, degene die mag discussiëren met de scheidsrechter, aangezien aanvoerder Timon Wellenreuther dat als doelman niet eenvoudig kan. Deze beslissing roept vraagtekens op.

Een opvallend beeld voltrok zich voorafgaand aan de toss tussen de aanvoerders van beide ploegen, Luuk Brouwers (sc Heerenveen) en Timon Wellenreuther (Feyenoord). Terwijl de captains werden toegesproken door scheidsrechter Sander van der Eijk, kwam Timber het beeld in lopen. De middenvelder, die na dit seizoen gratis lijkt te vertrekken uit Rotterdam-Zuid, vervult zondag een merkwaardige rol.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-commentator Leo Oldenburger legt uit: “Dat Timber naast Wellenreuther staat, heeft te maken met het feit dat hij de aangewezen ‘prater’ is in het veld. Dat mag, als de keeper aanvoerder is. Dan mag er een veldspeler worden aangewezen die met de scheidsrechter mag praten. In dit geval is dat voormalig aanvoerder Timber”.

Dat juist Timber deze rol krijgt toegewezen, is opvallend te noemen. De middenvelder behoort sinds het begin van het seizoen niet tot de groep aanvoerders van Feyenoord. In eerste instantie was Sem Steijn de eerste aanvoerder van de Rotterdammers, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read als tweede en derde keus. Omdat Steijn zijn band is kwijtgeraakt en Hadj Moussa tegen Heerenveen ontbreekt wegens zijn verplichtingen op de Afrika Cup, leek het logisch dat derde aanvoerder Read de rol als ‘prater’ zou innemen.

Dat blijkt echter niet het geval, want Timber is zondagmiddag degene die in discussie mag met scheidsrechter Van der Eijk. De voormalig aanvoerder van Feyenoord was deze week nog veelvuldig in het nieuws. Volgens De Telegraaf zouden de gesprekken tussen hem en de Rotterdammers over een nieuw contract zijn afgebroken, maar dit werd door zijn zaakwaarnemer naar het rijk der fabelen verwezen.

Supporters hebben in ieder geval een duidelijke mening over de beslissing van Robin van Persie.