Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

Robin van Persie en Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
11 januari 2026, 21:40

Dennis van Eersel vindt dat Dennis te Kloese moet vertrekken bij Feyenoord als hij ervoor kiest om Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt de Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond in de podcast Feyenoord: De Verlenging.

In de nieuwste aflevering van de podcast bespreekt Van Eersel, na het teleurstellende gelijkspel tegen SC Heerenveen (2-2), een mogelijk ontslag van Van Persie. Dat scenario is volgens hem nu nog niet aan de orde. “Als je tegen Sparta en Heracles ook punten laat liggen, dan kan het voor Van Persie hard gaan. Maar als je nu je oor te luisteren legt, zit hij nog stevig in het zadel. In de eerstvolgende twee competitiewedstrijden mag je eigenlijk geen punten verspelen.”

Mocht Van Persie uiteindelijk toch het veld moeten ruimen, dan vindt Van Eersel dat ook algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese niet kan aanblijven. “Het wordt ongeloofwaardig als Te Kloese opnieuw degene is die een nieuwe trainer aanstelt. De vorige keer was dat Brian Priske, en dat mislukte. Een trainer kan mislukken, zelfs als je hem anderhalf jaar volgt. Maar als je daarna opnieuw in dezelfde fase van het seizoen afscheid neemt, kun je onmogelijk in deze dubbelrol doorgaan. Dan mag Te Kloese zich niet nog eens over de nieuwe trainer buigen.”

Van Eersel benadrukt dat hij op dit moment niet denkt dat het ontslaan van Van Persie de juiste oplossing is. “Dan moet je er wel heel zeker van zijn dat het volledig aan de trainer ligt. Dat is eigenlijk pas het geval als je vanuit de selectie hoort dat ze het unaniem niet meer zien zitten. Dat zijn simpelweg niet de geluiden die wij meekrijgen. Is het allemaal koek en ei? Nee, dat natuurlijk ook niet.”

