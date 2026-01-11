wordt in het voorjaar voor het eerst vader, zo maakt de spits van Feyenoord bekend op Instagram. Samen met zijn vrouw Natsuki Yufu is de topscorer van de Eredivisie opvallend genoeg afgereisd naar Amsterdam, om in de stad van de grote aartsrivaal gezamenlijk op de foto te gaan.

Ueda (27) was in de eerste helft van het seizoen uitstekend op schot. De Japanner, die in zijn eerste twee seizoenen bij Feyenoord qua productie behoorlijk teleurstelde, trof in de Eredivisie liefst achttien keer doel en is daarmee afgetekend topscorer van de Eredivisie. Ueda schiet niet alleen binnen de lijnen met scherp, zo wordt zaterdag duidelijk.

Zijn vrouw deelt op Instagram een zestal foto's die tijdens de shoot in het winterse Amsterdam gemaakt zijn. "Ik ben blij om aan te kondigen dat ik zwanger ben van mijn eerste kindje", schrijft Yufu. Ze voelt de baby dagelijks bewegen, zo stelt de Japanse: "Moeder en baby zijn gezond." De geboorte, die in de lente verwacht wordt, moet gaan plaatsvinden in Japan. "Ik ga terug naar Europa als ik bevallen ben en mijn leven weer stabiel is."

Yufu reist nu alvast af richting haar vaderland en schrijft dat ze haar man dankbaar is dat hij haar keuzes respecteert 'ondanks zijn drukke schema'. "Ik kijk uit naar de dag waarop wij drieën elkaar weer kunnen ontmoeten. Blijf alsjeblieft over mij en mijn familie waken, dankjewel", besluit Yufu.