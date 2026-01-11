Live voetbal

Opvallend: Feyenoord-spits Ueda kondigt zwangerschap aan met fotoshoot in Amsterdam

Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
11 januari 2026, 08:25   Bijgewerkt: 10 januari 2026, 23:43

Ayase Ueda wordt in het voorjaar voor het eerst vader, zo maakt de spits van Feyenoord bekend op Instagram. Samen met zijn vrouw Natsuki Yufu is de topscorer van de Eredivisie opvallend genoeg afgereisd naar Amsterdam, om in de stad van de grote aartsrivaal gezamenlijk op de foto te gaan.

Ueda (27) was in de eerste helft van het seizoen uitstekend op schot. De Japanner, die in zijn eerste twee seizoenen bij Feyenoord qua productie behoorlijk teleurstelde, trof in de Eredivisie liefst achttien keer doel en is daarmee afgetekend topscorer van de Eredivisie. Ueda schiet niet alleen binnen de lijnen met scherp, zo wordt zaterdag duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Zijn vrouw deelt op Instagram een zestal foto's die tijdens de shoot in het winterse Amsterdam gemaakt zijn. "Ik ben blij om aan te kondigen dat ik zwanger ben van mijn eerste kindje", schrijft Yufu. Ze voelt de baby dagelijks bewegen, zo stelt de Japanse: "Moeder en baby zijn gezond." De geboorte, die in de lente verwacht wordt, moet gaan plaatsvinden in Japan. "Ik ga terug naar Europa als ik bevallen ben en mijn leven weer stabiel is."

Yufu reist nu alvast af richting haar vaderland en schrijft dat ze haar man dankbaar is dat hij haar keuzes respecteert 'ondanks zijn drukke schema'. "Ik kijk uit naar de dag waarop wij drieën elkaar weer kunnen ontmoeten. Blijf alsjeblieft over mij en mijn familie waken, dankjewel", besluit Yufu.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
18
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

