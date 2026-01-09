heeft een opvallende actie uitgehaald op Instagram. De aanvaller van Feyenoord, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Olympique Marseille, heeft een gerucht over zijn mogelijke overgang geliket. Dat blijkt uit een screenshot dat momenteel rondgaat op sociale media.

Hadj Moussa is nog altijd met Algerije actief op de Afrika Cup, maar het is niet ondenkbaar dat hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord heeft gespeeld. Volgens diverse media zou Olympique Marseille de creatieveling op de korrel hebben en zijn de gesprekken inmiddels opgestart. Het Algemeen Dagblad schreef eerder dat Hadj Moussa deze winter alleen vertrekt 'als de hoofdprijs' op tafel komt.

De 23-jarige rechtsbuiten haalde vier dagen geleden echter een opvallende actie uit op sociale media. Forzazuid, een Instagram-account dat Feyenoord-nieuwtjes plaatst, deelde het gerucht rondom Hadj Moussa en Olympique Marseille en zag verrassend genoeg een like binnenkomen van de Algerijn zelf.

Op X blijft deze opvallende interactie niet onopgemerkt. Er circuleert een screenshot waarop te zien is dat Hadj Moussa het hardnekkige gerucht heeft geliket. De reserve-aanvoerder van Feyenoord ligt nog tot medio 2030 vast in Rotterdam-Zuid.