Hadj Moussa voedt speculaties: Feyenoorder liket gerucht rondom Marseille

Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 januari 2026, 22:13

Anis Hadj Moussa heeft een opvallende actie uitgehaald op Instagram. De aanvaller van Feyenoord, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Olympique Marseille, heeft een gerucht over zijn mogelijke overgang geliket. Dat blijkt uit een screenshot dat momenteel rondgaat op sociale media.

Hadj Moussa is nog altijd met Algerije actief op de Afrika Cup, maar het is niet ondenkbaar dat hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord heeft gespeeld. Volgens diverse media zou Olympique Marseille de creatieveling op de korrel hebben en zijn de gesprekken inmiddels opgestart. Het Algemeen Dagblad schreef eerder dat Hadj Moussa deze winter alleen vertrekt 'als de hoofdprijs' op tafel komt.

De 23-jarige rechtsbuiten haalde vier dagen geleden echter een opvallende actie uit op sociale media. Forzazuid, een Instagram-account dat Feyenoord-nieuwtjes plaatst, deelde het gerucht rondom Hadj Moussa en Olympique Marseille en zag verrassend genoeg een like binnenkomen van de Algerijn zelf.

Op X blijft deze opvallende interactie niet onopgemerkt. Er circuleert een screenshot waarop te zien is dat Hadj Moussa het hardnekkige gerucht heeft geliket. De reserve-aanvoerder van Feyenoord ligt nog tot medio 2030 vast in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord-trainer Robin van Persie

De Haan wijst grootste fout Van Persie aan: 'Gedoe met de aanvoerder'

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
Feyenoord-speler Quinten Timber

VI: 'Timber wijst aanbieding van Lazio af'

  • Gisteren, 16:06
  • Gisteren, 16:06
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

'Feyenoord én Ajax melden zich bij NEC voor Paulo Da Silva (18)'

  • wo 7 januari, 18:41
  • 7 jan. 18:41
Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
5
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lens
17
18
40
2
Paris SG
17
22
39
3
Marseille
17
19
32
4
Lille
17
11
32
5
Lyon
17
8
30

Complete Stand

