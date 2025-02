Bertrand Traoré speelt slechtste wedstrijd uit zijn carrière en is boos op het veld

speelde zondag vermoedelijk de slechtste wedstrijd uit zijn carrière. Vrijwel niets lukte bij de rechtsbuiten, die meermaals zijn ergernis over het speelveld uitte.

Traoré stond een klein uur op het veld en werd toen vervangen door debutant Oliver Edvardsen. Daarmee kwam een einde aan een frustrerende wedstrijd voor de Burkinese aanvaller.

Traoré lag veelvuldig op de grond en wees soms boos naar het grasveld. “Haha, wat Traoré allemaal aan het doen is, deze middag”, zei commentator Vincent Schildkamp bijvoorbeeld na een zoveelste valpartij.

Artikel gaat verder onder video

Ook op sociale media worden grappen gemaakt over Traoré. Zijn ergernis over de staat van het veld was desondanks goed te begrijpen. Traoré was zeker niet de enige speler die gedurende de wedstrijd uitgleed.

Volg de wedstrijd tussen Fortuna en Ajax in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.