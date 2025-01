Rafael van der Vaart wil grote Nederlandse naam niet meer bij Studio Voetbal zien: 'Nooit meer uitnodigen'

Rafael van der Vaart is niet gecharmeerd van Danny Makkelie. De Nederlandse scheidsrechter was op zondag 19 januari te zien bij Studio Voetbal en Raf stoorde zich flink aan zijn optreden. Vervolgens beging de arbiter twee flinke fouten in een paar dagen tijd.

Van der Vaart begint zondagavond opeens over de leidsman. "Makkelie, die jullie hier vorige week als een soort van koning hebben laten zitten. Hij heeft eerst iedereen gebeld, voordat hij ging vertellen over wie hij ging praten." De arbiter wilde zijn collega's inlichten over wat hij ging zeggen, vóór de start van de uitzending.

Toevallig genoeg volgden daarna twee matige prestaties van Makkelie, vindt Van der Vaart. "Daarna heeft hij FC Barcelona dramatisch gefloten en gisteren (zaterdag, red.) weer dramatisch, want dat was gewoon een penalty voor FC Groningen." De oud-voetballer maakt in zijn hoofd de optelsom. "Die hoef je niet meer uit te nodigen."

Sjoerd van Ramshorst springt in de bres voor de scheidsrechter. "Nou, hij legde het toch wel goed uit vorige week?" Ook Jeroen Stekelenburg snapt de kritiek van Van der Vaart niet. "Waarom gaan je pijlen zo op Makkelie? Ik vind het netjes dat je van tevoren de andere scheidsrechters belt." Als Van der Vaart vraagt waarom dat moet, stelt Stekelenburg dat dat wel zo wel netjes is onder collega's. "Dan vind ik dat we hem niet meer uit moeten nodigen", concludeert Van der Vaart, die vervolgt met een compliment. "Ik vind hem wel de beste scheidsrechter die we hebben."

Flaters Makkelie

FC Barcelona speelde in de Champions League uit bij Benfica en kreeg een strafschop tegen, die minimaal twijfelachtig genoemd kan worden. Fans van de Catalaanse club en Nederlandse kijkers lieten zich negatief uit over de arbiter. Vier dagen daarna werd Makkelie tijdens de Derby van het Noorden tussen FC Groningen en sc Heerenveen weer bedolven onder de kritiek, ook omdat hij een penalty over het hoofd zag. Brynjolfur Willumsson werd in de zestien naar de grond gebracht, maar de scheidsrechter zag er niks in. "Dit is gewoon een penalty", legt Van der Vaart uit. "Hij hangt op zijn schouders en zijn benen zitten er uiteindelijk ook tussen. Ongelukkig, maar wel een penalty."

Pierre van Hooijdonk is het met hem eens. "Dit kan je niet nabootsen als speler van FC Groningen. Dus je moet wel een duw krijgen. Makkelie staat waarschijnlijk in een rechte lijn achter deze spelers. Maar dan kan je toch helemaal niet de kracht van de duw inschatten?"

