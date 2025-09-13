Live voetbal

Engelse pers zegt hetzelfde over debuut Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
13 september 2025, 21:08

Xavi Simons heeft in zijn eerste wedstrijd voor Tottenham Hotspur meteen indruk gemaakt op de Engelse pers. De 21-jarige Nederlander gaf in de Londense derby tegen West Ham United (0-3 winst) de assist bij de openingstreffer en werd door verschillende media positief beoordeeld.

Fanwebsite Spurs-Web kende Simons een 7,5 toe. “Hij liet een aantal mooie momenten zien tijdens zijn debuut, waaronder de assist uit een corner, maar Xavi oogt nog wat roestig. Het zal een paar weken duren voordat hij volledig gewend is aan het tempo van de Premier League. Hij wilde zo graag naar binnen snijden dat het weinig zin had om hem linksbuiten neer te zetten. Verwacht de volgende keer een basisplek als nummer 10.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Football London waardeerde zijn optreden met een 7. “Bij zijn debuut stond hij in de eerste helft soms geïsoleerd op links, maar zodra hij aan de bal kwam liet hij flitsen van zijn klasse zien. Hij pakte zijn eerste Premier League-assist met die diepe, krullende corner op Sarr. Hij ging er twintig minuten voor tijd af en zal fitter en scherper worden." De website komt tot eenzelfde conclusie over de ideale plek van Simons: "Het zou goed zijn om hem vaker als nummer 10 te zien.”

De Evening Standard zag eveneens genoeg aanknopingspunten: “Hij liet momenten zien van wat de Spurs-fans kunnen verwachten, al zat hij nog niet helemaal op dezelfde golflengte als zijn ploeggenoten. Hij beweegt vloeiend met de bal en had enkele fraaie acties, plus zijn eerste assist bij de kopbal van Sarr.”

De Daily Express sloot zich daarbij aan en gaf hem eveneens een 7. “Hij oogde in de eerste helft nog niet helemaal in het ritme, maar dat is logisch bij een eerste start in een nieuwe competitie. Simons liet gaandeweg wel degelijk zijn klasse zien en lijkt een sterke aanwinst voor Tottenham. Zijn voorzet bij de openingstreffer was uitstekend en hij kan dit seizoen een gevaarlijk wapen worden bij spelhervattingen.” Simons speelde 71 minuten in de stadsderby.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Een teamfoto van het Ajax van 2023/24

Vertrokken Ajax-speler uitgemaakt voor ‘Judas’: ‘Hij weet niet wat hij heeft gedaan’

  • vr 12 september, 08:35
  • 12 sep. 08:35
Verrassend: Noa Lang genoemd als oplossing op 'probleempositie' in Oranje

Verrassend: Noa Lang genoemd als oplossing op 'probleempositie' in Oranje

  • vr 5 september, 12:41
  • 5 sep. 12:41
Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Polen in 2025 (1-1)

AD ziet één Oranje-speler uit de toon vallen en deelt onvoldoende uit

  • vr 5 september, 07:54
  • 5 sep. 07:54
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

West Ham - Tottenham

West Ham United
0 - 3
Tottenham Hotspur
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Tottenham
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Tottenham
0
0
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
4
8
9
2
Tottenham
4
7
9
3
Liverpool
3
4
9
4
Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea
4
6
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel