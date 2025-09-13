Engelse pers zegt hetzelfde over debuut Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

heeft in zijn eerste wedstrijd voor Tottenham Hotspur meteen indruk gemaakt op de Engelse pers. De 21-jarige Nederlander gaf in de Londense derby tegen West Ham United (0-3 winst) de assist bij de openingstreffer en werd door verschillende media positief beoordeeld.

Fanwebsite Spurs-Web kende Simons een 7,5 toe. “Hij liet een aantal mooie momenten zien tijdens zijn debuut, waaronder de assist uit een corner, maar Xavi oogt nog wat roestig. Het zal een paar weken duren voordat hij volledig gewend is aan het tempo van de Premier League. Hij wilde zo graag naar binnen snijden dat het weinig zin had om hem linksbuiten neer te zetten. Verwacht de volgende keer een basisplek als nummer 10.”

Ook Football London waardeerde zijn optreden met een 7. “Bij zijn debuut stond hij in de eerste helft soms geïsoleerd op links, maar zodra hij aan de bal kwam liet hij flitsen van zijn klasse zien. Hij pakte zijn eerste Premier League-assist met die diepe, krullende corner op Sarr. Hij ging er twintig minuten voor tijd af en zal fitter en scherper worden." De website komt tot eenzelfde conclusie over de ideale plek van Simons: "Het zou goed zijn om hem vaker als nummer 10 te zien.”

De Evening Standard zag eveneens genoeg aanknopingspunten: “Hij liet momenten zien van wat de Spurs-fans kunnen verwachten, al zat hij nog niet helemaal op dezelfde golflengte als zijn ploeggenoten. Hij beweegt vloeiend met de bal en had enkele fraaie acties, plus zijn eerste assist bij de kopbal van Sarr.”

De Daily Express sloot zich daarbij aan en gaf hem eveneens een 7. “Hij oogde in de eerste helft nog niet helemaal in het ritme, maar dat is logisch bij een eerste start in een nieuwe competitie. Simons liet gaandeweg wel degelijk zijn klasse zien en lijkt een sterke aanwinst voor Tottenham. Zijn voorzet bij de openingstreffer was uitstekend en hij kan dit seizoen een gevaarlijk wapen worden bij spelhervattingen.” Simons speelde 71 minuten in de stadsderby.