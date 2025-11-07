Arne Slot heeft vrijdag de lachers op zijn hand gekregen tijdens de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Manchester City. De oefenmeester benadrukt dat zijn Liverpool consistent moet zijn. Vervolgens geeft hij aan dat zijn ploeg de afgelopen weken ook vrij consistent was, maar dan in het verliezen van wedstrijden.

Slot gaat zondag met Liverpool op bezoek bij Manchester City. Beide ploegen hebben dit seizoen al de nodige punten laten liggen, waardoor de achterstand op koploper Arsenal na tien duels al zeven (Liverpool) en zes (Man City) punten bedraagt. Op de persconferentie wordt gevraagd of Slot het ermee eens is dat de verliezende ploeg voorlopig afhaakt voor de landstitel. “Wij focussen ons alleen op onszelf”, begint de Nederlander. “Ons hoofddoel is momenteel om consistent te presteren.”

Artikel gaat verder onder video

“We hebben een aantal wedstrijden verloren, een stuk meer dan we normaal gesproken doen. Nu hebben we twee keer gewonnen. We proberen ons nu te verbeteren en spelers fitter te krijgen. Dan zien we wel waar dat toe leidt”, aldus de voormalig trainer van Feyenoord en AZ.

Slot zorgt voor hilariteit

Later in de persconferentie krijgt Slot de vraag of hij dit nog wat verder kan toelichten, waarna hij besluit om op zijn eerdere woorden terug te komen. “We waren eigenlijk heel consistent, want we verloren consistent! Dat is niet de bedoeling!”, zegt hij, terwijl de aanwezige journalisten hard beginnen te lachen. Vervolgens gaat Slot op serieuze toon verder.

“Het idee is om dingen consistent goed te doen”, legt hij uit. “De uitwedstrijd bij City is een van de moeilijkste uitdagingen in het seizoen. Iedere uitwedstrijd is moeilijk. Ook City heeft dat gemerkt, aangezien ze twee uitwedstrijden hebben verloren. Arsenal is dit seizoen de uitzondering.” Slot geeft dan aan enorm uit te kijken naar het treffen in het Etihad Stadium. “Toen ik nog in Nederland werkte, wist ik precies wanneer Liverpool tegen City speelde en zat ik honderd procent voor de tv om te kijken. Het is het altijd waard om te kijken als zo veel goede spelers tegen elkaar spelen. Negen van de tien keer geven deze ploegen wat je ervan verwacht. Tegen de ploeg van Guardiola krijg je waar je op hoopt: een geweldige wedstrijd zonder tijdrekken en minder van de dingen die ik niet zo leuk vind aan voetbal.”