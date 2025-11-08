Live voetbal 8

Arsenal maakt John Terry 'beetje nerveus': Gunners op koers voor indrukwekkend Chelsea-record

John Terry
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 november 2025, 18:01

John Terry begint steeds meer te vrezen dat Arsenal dit seizoen het record van minste tegendoelpunten in een Premier League-seizoen gaat afpakken van Chelsea. De 44-jarige oud-verdediger van de Londenaren geeft in een video op TikTok toe dat hij inmiddels 'een beetje nerveus' wordt van de verdedigend ijzersterke ploeg van Mikel Arteta.

Terry was aanvoerder van het Chelsea van trainer José Mourinho dat in het seizoen 2004/05 slechts vijftien tegendoelpunten incasseerde. Daarmee zijn The Blues ruimschoots recordhouder op het hoogste niveau in Engeland. De op één na minst gepasseerde defensies in de Premier League-geschiedenis zijn die van Chelsea zelf (2005/06), Manchester United (2007/08) en Liverpool (2018/19), met elk 22 tegendoelpunten.

Arsenal lijkt dit seizoen echter een gooi naar het record van Chelsea te kunnen gaan doen. In de eerste tien wedstrijden van het seizoen werd doelman David Raya pas drie keer gepasseerd, en niet door de minsten. Alleen Dominik Szoboszlai (Liverpool), Erling Haaland (Manchester City) en Nick Woltemade (Newcastle United) slaagden er tot nu toe in een doelpunt te maken tegen The Gunners.

"Ik moet zeggen dat ik me nu echt een beetje zorgen begin te maken", geeft Terry dan ook toe. De verdediger zegt dat hij elke week kijkt naar het speelschema om te kijken waar Arsenal tegen meer tegendoelpunten aan kan lopen, "Maar ik moet ze de credits geven, ze zien er op dit moment heel goed uit." Terry denkt overigens wel dat het Chelsea-record stand gaat houden: "Ik denk nog steeds dat het teveel wordt om ons record te pakken, maar heel eerlijk: ik word een beetje nerveus", aldus het Chelsea-icoon.

@johnterry26 Surely Not 🙈⚽️ ⛔️ Arsenal’s recent run of form and will they won’t they break our record? #chelsea #arsenal #chelseafc #premierleague #johnterry ♬ original sound - John Terry

