heeft zich in de kijker gespeeld bij de Engelse media na zijn indrukwekkende optreden tegen Chelsea. De Nederlander, die als invaller in actie kwam, was met een assist bij het winnende doelpunt van Chemsdine Talbi in de 93ste minuut van grote waarde voor Sunderland, dat door de zege (voorlopig) tweede staat in de Premier League.

De Sunderland Echo was vol lof over de rol van Brobbey bij het winnende doelpunt en prees zijn vermogen om de bal goed vast te houden. "Brobbey leverde een geweldige prestatie", zo schreef de lokale krant, die hem een 8 gaf voor zijn optreden. Verder werd benadrukt: "Hij hield de bal zó goed vast bij het winnende doelpunt. Brobbey is nu écht een speler van Sunderland." Ook de Daily Mail was lovend voor de bonkige spits. "Hij hield een lange bal van Lutsharel Geertruida goed vast, om vervolgens Talbi op maat te bedienen. De wissels van manager Regis Le Bris bleken goud waard te zijn."

Brobbey houdt bal vast in strafschopgebied Chelsea

Waar het doelpunt van Talbi zeer belangrijk was, heeft ook The Athletic vooral aandacht voor wat eraan vooraf ging. "De aanloop naar het winnende doelpunt van Sunderland was symptomatisch voor hoe de wedstrijd zich had ontwikkeld." De manier waarop de Nederlander de bal vasthield bij het winnende doelpunt, werd door het medium als typerend voor het verloop van de wedstrijd gezien. "Brobbey mocht de bal eindeloos in het strafschopgebied van Chelsea vasthouden, zonder enige tegenstand", klinkt het.

Brobbey "verscheurde script van Chelsea"

The Sun zag een grote vastberadenheid bij de aanvaller tijdens zijn invalbeurt en zag dat Brobbey 'zijn intelligentie' toonde bij de winnende treffer van Talbi. "Zij sloegen de handen ineen en verscheurden het script van Chelsea", zo schrijft de krant. Ook Mackem News was onder de indruk van de Nederlander en gaf hem een 8 voor zijn optreden. Het medium complimenteerde ook Le Bris voor zijn gedurfde wissels in de tweede helft in Londen.