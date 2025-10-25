Live voetbal 4

Britse media vol lof voor Brobbey na zege op Chelsea: 'Nu echt speler van Sunderland'

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
25 oktober 2025, 22:13

Brian Brobbey heeft zich in de kijker gespeeld bij de Engelse media na zijn indrukwekkende optreden tegen Chelsea. De Nederlander, die als invaller in actie kwam, was met een assist bij het winnende doelpunt van Chemsdine Talbi in de 93ste minuut van grote waarde voor Sunderland, dat door de zege (voorlopig) tweede staat in de Premier League.

De Sunderland Echo was vol lof over de rol van Brobbey bij het winnende doelpunt en prees zijn vermogen om de bal goed vast te houden. "Brobbey leverde een geweldige prestatie", zo schreef de lokale krant, die hem een 8 gaf voor zijn optreden. Verder werd benadrukt: "Hij hield de bal zó goed vast bij het winnende doelpunt. Brobbey is nu écht een speler van Sunderland." Ook de Daily Mail was lovend voor de bonkige spits. "Hij hield een lange bal van Lutsharel Geertruida goed vast, om vervolgens Talbi op maat te bedienen. De wissels van manager Regis Le Bris bleken goud waard te zijn."

Brobbey houdt bal vast in strafschopgebied Chelsea

Waar het doelpunt van Talbi zeer belangrijk was, heeft ook The Athletic vooral aandacht voor wat eraan vooraf ging. "De aanloop naar het winnende doelpunt van Sunderland was symptomatisch voor hoe de wedstrijd zich had ontwikkeld." De manier waarop de Nederlander de bal vasthield bij het winnende doelpunt, werd door het medium als typerend voor het verloop van de wedstrijd gezien. "Brobbey mocht de bal eindeloos in het strafschopgebied van Chelsea vasthouden, zonder enige tegenstand", klinkt het.

Brobbey "verscheurde script van Chelsea"

The Sun zag een grote vastberadenheid bij de aanvaller tijdens zijn invalbeurt en zag dat Brobbey 'zijn intelligentie' toonde bij de winnende treffer van Talbi. "Zij sloegen de handen ineen en verscheurden het script van Chelsea", zo schrijft de krant. Ook Mackem News was onder de indruk van de Nederlander en gaf hem een 8 voor zijn optreden. Het medium complimenteerde ook Le Bris voor zijn gedurfde wissels in de tweede helft in Londen.

CG
2.554 Reacties
824 Dagen lid
13.345 Likes
CG
avatar

Als men in Engeland zo lovend is over Brobbey, dan zegt dat al genoeg van wat er binnen onze Ajax gebeurd/gaande is. Klinkt wel logisch !!

De kikker
139 Reacties
926 Dagen lid
214 Likes
De kikker
avatar

Het is inderdaad schreinend op te zien dat iedereen die Ajax verlaat 3 klassen beter beginnen te spelen..

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.509 Reacties
1.125 Dagen lid
18.834 Likes
Kramer
avatar

@CG hij is vooral door de media in Nederland kapot gemaakt. Farioli bleef hem gewoon opstellen, hij was echt niet alles verleerd van het jaar ervoor, maar de media schrijft iemand kapot en dat noemen ze blijkbaar persvrijheid. Dan mag je pesten onder de noemer journalistiek.

Chelsea - Sunderland

Chelsea
1 - 2
Sunderland
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
3
0
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18

