Live voetbal 6

Brobbey met assist in minuut 93 bij Chelsea goud waard voor winnend Sunderland

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
25 oktober 2025, 18:15

Brian Brobbey heeft zaterdagmiddag een belangrijke rol gespeeld in het duel tussen Chelsea en Sunderland (1-2). De voormalig spits van Ajax was in minuut 93 aangever bij de winnende goal van Chemsdine Talbi.

Sunderland ging zaterdagmiddag op bezoek bij Chelsea, dat een goed gevoel had overgehouden aan het midweekse treffen met Ajax (5-1). De Londenaren begonnen goed aan het duel en kwamen al na vier minuten op voorsprong via Alejandro Garnacho, die laag over de grond binnenschoot. Robin Roefs zag er daarbij niet heel goed uit.

Artikel gaat verder onder video

Lang kon Chelsea niet van de voorsprong genieten, want in minuut 22 kwam de promovendus weer langszij. Wilson Isidor was degene die de 1-1 tegen de touwen werkte voor Sunderland. Lang leek het duel in een gelijkspel te eindigen, tot de bezoekers in minuut 93 toesloegen.

Brobbey werd een kwartier voor tijd in het veld gebracht en had vervolgens een belangrijk aandeel in de stunt. De spits werd door Lutsharel Geertruida de diepte in gestuurd, waarna hij zijn lichaam goed gebruikte om de bal bij zich te houden. Nadat hij teruglegde op Talbi, kon deze de winnende in het hoekje schieten. Door de zege staat Sunderland voorlopig op de tweede plek in de Premier League.

➡️ Meer Sunderland nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald de Boer

Ronald de Boer blundert: analist denkt dat Lukaku nog bij Chelsea speelt

  • do 23 oktober, 13:59
  • 23 okt. 13:59
Ajax-spits Wout Weghorst

Wout Weghorst reageert met duimpje op Chelsea-fans die hem uitdagen met spreekkoor

  • do 23 oktober, 12:59
  • 23 okt. 12:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

De Telegraaf vindt dat John Heitinga pech heeft bij Ajax: 'Dat achtervolgt hem'

  • do 23 oktober, 08:46
  • 23 okt. 08:46
1 4 reacties
Reageren
4 reacties
ERIMIR
3.846 Reacties
475 Dagen lid
38.341 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die Brobbey komt er wel in de PL, een supersterke spits die je niet zo maar van de bal kan krijgen. Mooie lange bal van Geertruida overigens.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
615 Reacties
1.124 Dagen lid
4.932 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR inderdaad. Altijd mooi dat nederlanders bepalend kunnrn zijn. En gun het ze ook allebei.

Sja
66 Reacties
343 Dagen lid
171 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR eens, zou mooi zijn als hij nu doorpakt daar.

ERIMIR
3.846 Reacties
475 Dagen lid
38.341 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike,@Sja Ik denk dat ze beiden een goede keuze hebben gemaakt door naar een kleine club te gaan waar de druk veel minder groot is dan bij een grote club. Bij een grote club moet je gelijk presteren, zeker in de PL. Het is nog te vroeg om te zeggen of ze zullen slagen, maar ze hebben in Roefs in ieder geval een topkeeper in huis gehaald.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.846 Reacties
475 Dagen lid
38.341 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die Brobbey komt er wel in de PL, een supersterke spits die je niet zo maar van de bal kan krijgen. Mooie lange bal van Geertruida overigens.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
615 Reacties
1.124 Dagen lid
4.932 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR inderdaad. Altijd mooi dat nederlanders bepalend kunnrn zijn. En gun het ze ook allebei.

Sja
66 Reacties
343 Dagen lid
171 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR eens, zou mooi zijn als hij nu doorpakt daar.

ERIMIR
3.846 Reacties
475 Dagen lid
38.341 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike,@Sja Ik denk dat ze beiden een goede keuze hebben gemaakt door naar een kleine club te gaan waar de druk veel minder groot is dan bij een grote club. Bij een grote club moet je gelijk presteren, zeker in de PL. Het is nog te vroeg om te zeggen of ze zullen slagen, maar ze hebben in Roefs in ieder geval een topkeeper in huis gehaald.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Sunderland

Chelsea
1 - 2
Sunderland
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
3
0
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Liverpool
8
3
15
6
Spurs
8
7
14
7
Chelsea
9
6
14
8
Crystal Palace
8
4
13
9
Man Utd
8
-1
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel