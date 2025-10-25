heeft zaterdagmiddag een belangrijke rol gespeeld in het duel tussen Chelsea en Sunderland (1-2). De voormalig spits van Ajax was in minuut 93 aangever bij de winnende goal van Chemsdine Talbi.

Sunderland ging zaterdagmiddag op bezoek bij Chelsea, dat een goed gevoel had overgehouden aan het midweekse treffen met Ajax (5-1). De Londenaren begonnen goed aan het duel en kwamen al na vier minuten op voorsprong via Alejandro Garnacho, die laag over de grond binnenschoot. Robin Roefs zag er daarbij niet heel goed uit.

Lang kon Chelsea niet van de voorsprong genieten, want in minuut 22 kwam de promovendus weer langszij. Wilson Isidor was degene die de 1-1 tegen de touwen werkte voor Sunderland. Lang leek het duel in een gelijkspel te eindigen, tot de bezoekers in minuut 93 toesloegen.

Brobbey werd een kwartier voor tijd in het veld gebracht en had vervolgens een belangrijk aandeel in de stunt. De spits werd door Lutsharel Geertruida de diepte in gestuurd, waarna hij zijn lichaam goed gebruikte om de bal bij zich te houden. Nadat hij teruglegde op Talbi, kon deze de winnende in het hoekje schieten. Door de zege staat Sunderland voorlopig op de tweede plek in de Premier League.