Niet Roefs, maar Haaland is Premier League-speler van de maand September

grijpt naast de eervolle titel van Premier League-speler van de maand september. De 22-jarige doelman van Sunderland behoorde tot de genomineerden, maar moet zijn meerdere erkennen in , het Noorse doelpuntenfenomeen van Manchester City.

Roefs maakte afgelopen zomer voor minimaal 10,5 miljoen euro de overstap van NEC naar Sunderland en maakt sindsdien grote indruk onder de lat van de promovendus. Nadat hij in de concurrentiestrijd met Anthony Patterson, een van de uitblinkers in de play-offs om promotie naar het hoogste niveau, in zijn voordeel had beslecht, liet hij razendsnel zien dat hij het niveau van de Premier League aan kan. In zeven wedstrijden hield hij al drie keer de nul en werd hij in totaal maar zes keer gepasseerd. Bovendien wist Roefs zich in de thuiswedstrijd tegen Brentford (2-1) te onderscheiden door een penalty van Kevin Schade te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

Geheel verwonderlijk was het dan ook niet dat de Premier League begin oktober bekendmaakte dat Roefs tot de genomineerden behoorde om tot beste speler van de maand september te worden uitgeroepen. De concurrentie was evenwel moordend, met onder meer Haaland, oud-Feyenoorder Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), Martín Zubimendi (Arsenal) en Roefs' eigen ploeggenoot Granit Xhaka onder de genomineerden.

Vrijdag is de winnaar van de persoonlijke prijs bekendgemaakt en blijkt dat Roefs de eer aan Haaland moet laten. Een grote schande is dat overigens niet, aangezien de Noor weer eens een bizar productieve maand beleefde. In de vier Premier League-wedstrijden die Manchester City in september speelde, was het 25-jarige doelpuntenfenomeen zes keer trefzeker. Voor Haaland is het de vierde keer dat hij speler van de maand wordt in de Engelse competitie, waarin hij sinds de zomer van 2022 actief is.

A storming September from Erling Haaland ⚡️



The @ManCity forward is @EASPORTSFC Player of the Month! 🤖 pic.twitter.com/HNqr5qydoz — Premier League (@premierleague) October 10, 2025