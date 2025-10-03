Premier League-club dreigt trainer al na zeven (!) wedstrijden te ontslaan

Ange Postecoglou moet nú al vrezen voor zijn baan bij Nottingham Forest, zo meldt The Times. De zestigjarige trainer staat pas sinds 9 september jongstleden aan het roer bij de Europa League-deelnemer, maar wist geen van zijn eerste zes wedstrijden te winnen. Het uitduel met Newcastle United van komende zondag is volgens de krant mogelijk cruciaal voor de toekomst van Postecoglou in Nottingham.

De flamboyante Griekse eigenaar van Forest, Angelos Marinakis (foto boven), besloot in september te breken met de man die de club naar Europees voetbal wist te leiden: Nuno Espírito Santo. Als zijn opvolger werd Postecoglou nog diezelfde dag gepresenteerd. De Australiër moest op zijn beurt afgelopen zomer vertrekken bij Tottenham Hotspur, ondanks het winnen van de Europa League in zijn tweede en dus laatste seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Postecoglou debuteerde met een 3-0 uitnederlaag tegen Arsenal op de bank van Nottingham Forest. Op 17 september volgde uitschakeling in de derde ronde van de EFL-Cup, door toedoen van Championship-club Swansea City (3-2). Zowel tegen Burnley (Premier League, 1-1) als Real Betis (Europa League, 2-2) veroverde Forest daarna een punt, maar afgelopen weekend werd opnieuw verloren, thuis van het Sunderland van Robin Roefs (0-1). Gisteren (donderdag) volgde een nieuwe deceptie voor Postecoglou: in de tweede speelronde van de Europa Laegue was het Deense FC Midtjylland in Engeland met 2-3 te sterk, mede door een treffer van voormalig FC Groningen-verdediger Mads Bech Sørensen.

De belabberde resultaten zorgen ervoor dat de stoel van Postecoglou nú al wankelt, aldus The Times. "De verwachting is dat hij zondag tegen Newcastle nog in charge is, maar een negatief optreden en resultaat zou kunnen betekenen dat de clubleiding zijn positie tijdens de interlandbreak gaat beoordelen", schrijft de kwaliteitskrant. (Een deel van) de Forest-supporters zou een bliksemontslag voor Postecoglou in ieder geval toejuichen. "You're getting sacked in the morning" ("Je wordt in de ochtend ontslagen"), klonk het donderdagavond op de tribunes van het City Ground.