West Ham zet Potter op straat en presenteert opvolger vier uur later

West Ham United heeft Graham Potter ontslagen als hoofdtrainer, laat de club weten via de officiële kanalen. Nuno Espírito Santo gaat zijn opvolger worden, meldt Fabrizio Romano ruim een uur nadat het ontslag wereldkundig werd. Sterker nog, de Portugees moet op zaterdag al de training van West Ham leiden. West Ham heeft de aanstelling van Espírito Santo inmiddels bevestigd.

Potter werd in januari van dit jaar aangesteld als nieuwe trainer van West Ham, als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. Onder de voormalig trainer van Chelsea en Brighton & Hove Albion eindigden The Hammers op de veertiende plek in de Premier League. Dit seizoen moest het een stuk beter in Oost-Londen.

Artikel gaat verder onder video

West Ham was de competitie echter dramatisch begonnen, met slechts drie punten uit de eerste vijf duels. Daarmee werd de negentiende plek bezet. Dat kostte Potter de kop, zo bevestigt de club zaterdagochtend. Verder meldde West Ham dat de zoektocht naar een opvolger in volle gang was.

Ruim een uur na de berichtgeving van West Ham weet Romano te melden dat Espírito Santo, eerder dit seizoen nog ontslagen bij Nottingham Forest, al akkoord is met West Ham over een contract. Volgens de transferexpert moet de Portugees zaterdag nog beginnen en direct zijn eerste training geven. Ruim vier uur na het ontslag van Potter heeft West Ham de aanstelling van Espírito Santo wereldkundig gemaakt.