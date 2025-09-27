Live voetbal 12

West Ham zet Potter op straat en presenteert opvolger vier uur later

Graham Potter met op de achtergrond het logo van West Ham united
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
27 september 2025, 15:25   Bijgewerkt: 15:51

West Ham United heeft Graham Potter ontslagen als hoofdtrainer, laat de club weten via de officiële kanalen. Nuno Espírito Santo gaat zijn opvolger worden, meldt Fabrizio Romano ruim een uur nadat het ontslag wereldkundig werd. Sterker nog, de Portugees moet op zaterdag al de training van West Ham leiden. West Ham heeft de aanstelling van Espírito Santo inmiddels bevestigd.

Potter werd in januari van dit jaar aangesteld als nieuwe trainer van West Ham, als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. Onder de voormalig trainer van Chelsea en Brighton & Hove Albion eindigden The Hammers op de veertiende plek in de Premier League. Dit seizoen moest het een stuk beter in Oost-Londen.

Artikel gaat verder onder video

West Ham was de competitie echter dramatisch begonnen, met slechts drie punten uit de eerste vijf duels. Daarmee werd de negentiende plek bezet. Dat kostte Potter de kop, zo bevestigt de club zaterdagochtend. Verder meldde West Ham dat de zoektocht naar een opvolger in volle gang was.

Ruim een uur na de berichtgeving van West Ham weet Romano te melden dat Espírito Santo, eerder dit seizoen nog ontslagen bij Nottingham Forest, al akkoord is met West Ham over een contract. Volgens de transferexpert moet de Portugees zaterdag nog beginnen en direct zijn eerste training geven. Ruim vier uur na het ontslag van Potter heeft West Ham de aanstelling van Espírito Santo wereldkundig gemaakt.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lucas Paqueta en Fabrizio Romano

Toptransfer klapt door sociale media: 'Mensen werden boos'

  • za 13 september, 06:55
  • 13 sep. 06:55
Een teamfoto van het Ajax van 2023/24

Vertrokken Ajax-speler uitgemaakt voor ‘Judas’: ‘Hij weet niet wat hij heeft gedaan’

  • vr 12 september, 08:35
  • 12 sep. 08:35
Graham Potter met op de achtergrond het logo van West Ham united

Opmerkelijk: West Ham presenteert speler die drie maanden geleden nog vertrok

  • wo 10 september, 18:16
  • 10 sep. 18:16
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Graham Potter

Graham Potter
West Ham United
Team: West Ham
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (20 mei 1975)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Burnley
5
-3
4
17
Brentford
5
-4
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham
5
-8
3
20
Wolves
5
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel