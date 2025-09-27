Clubleiding ontvangt doodsbedreigingen na overlijden voormalig Arsenal-talent

Een functionaris van Wingate & Finchley is met de dood bedreigd na het overlijden van voormalig Arsenal-talent (21), meldt de Daily Mail. De aanvaller van Chichester City kwam deze week om het leven als het gevolg van zwaar hersenletsel na een botsing met een betonnen muur tijdens de uitwedstrijd bij Wingate & Finchley.

Afgelopen zaterdag sloeg het noodlot toe voor Vigar tijdens een wedstrijd van zijn club Chichester City, actief op het zevende Engelse voetbalniveau, tegen Wingate & Finchley. De aanvaller kwam in botsing met een betonnen muur gelegen langs het veld, bij een uiterste krachtsinspanning om bij de bal te komen. Het hoofd van Vigar raakte daarbij de muur. Vigar werd vervolgens kunstmatig in coma gebracht, waarna dinsdag een operatie plaatsvond. Hoewel deze voorspoedig verliep, overleed Vigar donderdag.

Artikel gaat verder onder video

De clubleiding van Wingate & Finchley heeft flink last van het incident, zo laat een clubfunctionaris anoniem weten aan de Daily Mail. “Ik heb doodsbedreigingen ontvangen, ik voel me bedreigd en mijn zoon ook”, onthult hij. “Het is verschrikkelijk. Die arme jongen en zijn familie moeten hier centraal staan. Iedereen valt me aan en geeft ons de schuld van wat er is gebeurd. We rouwen hier allemaal.”

In Engeland klinkt er nu een grote roep om de veiligheid rondom amateurvelden te verbeteren. Verschillende supporters en betrokkenen zijn een petitie begonnen voor een nieuwe regeling genaamd ‘Vigar’s Law’. Deze regelgeving moet clubs verplichten om stenen muren dicht bij de randen van het veld weg te halen. Er zijn inmiddels al meer dan 5600 handtekeningen verzameld.