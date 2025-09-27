Live voetbal

Voormalig KNVB-scheidsrechter (39) verdacht van ontucht met jeugdvoetbalster

Voormalig KNVB-scheidsrechter (39) verdacht van ontucht met jeugdvoetbalster
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
27 september 2025, 12:15

Een voormalig KNVB-scheidsrechter (39) wordt door justitie verdacht van ontucht met een meisje uit een jeugdteam van FC Landgraaf, zo meldt De Telegraaf. De arbiter, die tot voor kort actief was in de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal, was in 2020 ook al verdachte in een zedenzaak. Destijds werd hij vrijgesproken.

De man uit Landgraaf was tot het najaar van 2024 als scheids- en grensrechter actief in de Eredivisie Vrouwen en het jeugdvoetbal. Inmiddels heeft hij geen registratie van de KNVB meer. Of deze is ingetrokken in verband met het strafrechtelijk onderzoek, wil de voetbalbond zich niet over uitlaten. Alle aantijgingen worden door de verdachte ontkend. Volgens zijn advocaat wordt dit bevestigd door DNA-onderzoek.

Artikel gaat verder onder video

De ontucht zou in september 2023 hebben plaatsgevonden in het huis van een collega-scheidsrechter (36) in Landgraaf. De collega is een getuige in de zaak, maar geen verdachte, maakt het Openbaar Ministerie duidelijk. Wel heeft het bestuur van FC Landgraaf hem vorig jaar op non-actief gesteld en hem een toegangsverbod opgelegd. “Dit is gebeurd na overleg met en op advies van de KNVB ter bescherming van de leden en de scheidsrechter in kwestie”, klinkt het in de krant. Nu duidelijk is dat de 36-jarige man geen verdachte is, worden de maatregelen mogelijk teruggedraaid.

Voor de 39-jarige scheidsrechter is het niet de eerste keer dat hij verdachte is in een zedenzaak. In 2020 werd hij vrijgesproken van de verkrachting van zijn zesjarige achternichtje door een gebrek aan bewijs.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Makkelie en Danny Buijs

Danny Buijs: Makkelie fluit geen CL meer en moet snel naar de sauna

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Ajax-trainer John Heitinga

Totale verbijstering om wanbeleid van Ajax: 'Wat een onzin'

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Danny Makkelie en Danny Buijs

Danny Buijs is woedend op Danny Makkelie en wordt bestraft

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel