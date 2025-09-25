Live voetbal

Arsenal rouwt om gruwelijke dood van Billy Vigar (21)

Links Billy Vigar
Foto: © Imago
Demen Bülbül
25 september 2025, 21:57

Schokkend nieuws vanuit Engeland: Billy Vigar, voormalig jeugdspeler van Arsenal en meest recent actief bij Chichester City, is op 21-jarige leeftijd overleden. Hij overleed als gevolg van hersenletsel, opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd.

Afgelopen zaterdag sloeg het noodlot toe voor Vigar tijdens een wedstrijd van zijn club Chichester City, actief op het zevende Engelse voetbalniveau, tegen Wingate and Finchley. De aanvaller kwam volgens Engels media in botsing met een betonnen muur gelegen langs het veld, bij een uiterste krachtsinspanning om bij de bal te komen. Het hoofd van Vigar raakte daarbij de muur.

Vigar werd vervolgens kunstmatig in coma gebracht, waarna dinsdag een operatie plaatsvond. De operatie verliep volgens een statement van de familie voorspoedig, maar Vigar overleed desondanks donderdagvoeg.

Vigar speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Arsenal en tekende in 2022 een professioneel contract met de Engelse grootmacht. Hij debuteerde nooit in het eerste van Arsenal en vertrok in 2024 naar Hastings United. Afgelopen zomer streek hij neer bij Chichester City.

Arsenal rouwt op social media om het overlijden van Vigar: “Iedereen bij Arsenal is verslagen door het schokkende nieuws dat onze voormalig jeugdspeler Billy Vigar is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren. Rust in vrede, Billy.”

Billy Vigar

Billy Vigar
Leeftijd: 21 jaar (22 okt. 2003)
Positie: A
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Eastbourne
32
2
2022/2023
Derby
9
0
2022/2023
Arsenal
4
0
2021/2022
Arsenal
16
4

