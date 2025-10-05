Live voetbal 12

Engelse media zeggen allemaal hetzelfde over Brian Brobbey

Brian Brobbey
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 15:13

Brian Brobbey heeft nog geen indruk gemaakt in Engeland. De bonkige spits is wisselspeler bij Sunderland en maakte zaterdag tijdens zijn invalbeurt tegen Manchester United geen goede beurt. Brobbey krijgt van alle media een onvoldoende.

The Daily Mail, The Northern Echo, The Sunderland Echo kwamen zaterdag allemaal tot hetzelfde cijfer voor Brobbey: een 5. De spits, die voor een bedrag van 25 miljoen euro overgenomen werd van Ajax, kan de verwachtingen nog niet waarmaken in de Premier League. Ook niet als invaller.

The Sunderland Echo zag dat het Brobbey als spits amper lukte om impact te maken op het spel. The Northern Echo zoomt voornamelijk in op een gemiste kans van de spits: "Brobbey kon de voorzet van Mukiele niet goed verwerken", klinkt het.

Ook supporters zijn kritisch. Zo wordt Brobbey op sociale media al vergeleken met Jozy Altidore: "Brobbey is de slechtse aankoop sinds Altidore", schrijft een fan van Sunderland op X.

Gaat Brian Brobbey slagen in de Premier League?

Pietjanhendrik
372 Reacties
74 Dagen lid
317 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Brobbey heeft nog geen indruk gemaakt in Engeland…... In Nederland ook niet

Derk62
410 Reacties
787 Dagen lid
1.766 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee, er verandert niet hoor

