Anco Jansen begrijpt dat Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om op te roepen voor het Nederlands elftal, zegt hij bij Voetbalpraat. De spits van RC Strasbourg werd bij de selectie gehaald omdat Wout Weghorst niet helemaal fit is. Jansen merkt wel op dat Emegha vooral met zijn gezicht richting het doel sterk is, maar met zijn rug naar de goal tekort komt.

De KNVB meldde maandagochtend dat Weghorst niet helemaal fit is in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen, waardoor Koeman besloot een vervanger op te roepen. De keuze is daarin gevallen op Emegha, die afgelopen weekend nog twee keer trefzeker was voor Strasbourg tegen Lille OSC (2-0 zege). Jansen begrijpt volkomen waarom Koeman ervoor heeft gekozen de spits, die komende zomer naar Chelsea verhuist, bij Oranje te halen.

“Volgens mij had Koeman bij de vorige interlandperiode al aangegeven dat hij Emegha sowieso ergens een snuffelstage zou krijgen”, herinnert de oud-buitenspeler zich. “Hij noemde zijn naam niet, maar we konden allemaal wel invullen dat het over hem ging. Hij is een tijdje geblesseerd geweest.” Daar is de spits dus goed van teruggekomen. “Als je naar die positie kijkt, is hij de enige die in aanmerking komt nu Mexx Meerdink geblesseerd is. Wat dat betreft een logische keuze als daar een vacature ontstaat.”

Toch maakt Jansen zich nog wel enigszins zorgen om Emegha. “Hij is goed als hij met zijn neus naar de goal staat, maar staat hij met zijn rug naar het doel is het geen Nederlands elftal-materiaal”, stelt de analist. Als Sinclair Bischop zegt dat de spoeling verder erg dun is, benadrukt Jansen dat hij de oproep vanuit dat oogpunt begrijpt. “Hij heeft goede loopacties in de diepte, een heel behoorlijke snelheid en scorend vermogen, maar hij is iets minder in het combineren en zijn techniek is niet heel verfijnd.”