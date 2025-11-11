Live voetbal

Koeman over kleding van Oranje-spelers: 'Tegenover Frankrijk zijn wij pussy's'

Teamfoto Nederland voor duel met Finland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 november 2025, 06:25

Ronald Koeman heeft tijdens een persconferentie in Zeist zijn mening gegeven over de kledingstijl van de Oranje-internationals. De bondscoach sprak zich uit over de vrijheid van kledingkeuze en trok een vergelijking met de Franse spelers.

De persconferentie vond maandagmiddag plaats in het kader van de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. Koeman werd door Valentijn Driessen gevraagd naar de kleding van zijn spelers en antwoordde: "Het is donker, dus ik zal niet veel zien. Heb je weleens gekeken naar Frankrijk hoe die binnenkomen, dan zijn wij nog pussy's."

Gaten in de sokken

Artikel gaat verder onder video

De discussie over kleding kreeg een bijzondere wending toen Driessen vroeg naar gaten in de sokken van spelers. Koeman antwoordde kort en krachtig: "Nee." De vraag leek de bondscoach te verbazen, maar het zette de toon voor zijn verdere uitleg over kleding.

Vrijheid van kledingkeuze

Koeman benadrukte dat zijn eigen kledingstijl niet is beïnvloed door zijn leeftijd, maar dat hij altijd al anders kleedde dan de gemiddelde persoon. "Ik kleed mezelf anders. Dat komt niet omdat ik 61 jaar ben. Dat deed ik ook toen ik jong was, maar al die mooie spullen waren er toen ook niet zo. Iedereen heeft de vrijheid om aan te doen wat hij mooi vindt. Dan maakt het niet uit of de bondscoach dat lelijk vindt. Als we ons daar druk om moeten maken", aldus de bondscoach.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Koeman reageert op spijkerhard interview van Weghorst na Utrecht – Ajax

  • Gisteren, 17:32
  • Gisteren, 17:32
Ronald Koeman op de persconferentie

Ronald Koeman hint openlijk over vertrek als Oranje-bondscoach: ‘Kan heel goed’

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
Arno Vermeulen en Rafael van der Vaart

Vermeulen wil Til in Oranje, Van der Vaart: ‘Ik dacht dat jij de kenner aan tafel was…’

  • Gisteren, 10:44
  • Gisteren, 10:44
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel