Ronald Koeman heeft tijdens een persconferentie in Zeist zijn mening gegeven over de kledingstijl van de Oranje-internationals. De bondscoach sprak zich uit over de vrijheid van kledingkeuze en trok een vergelijking met de Franse spelers.

De persconferentie vond maandagmiddag plaats in het kader van de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. Koeman werd door Valentijn Driessen gevraagd naar de kleding van zijn spelers en antwoordde: "Het is donker, dus ik zal niet veel zien. Heb je weleens gekeken naar Frankrijk hoe die binnenkomen, dan zijn wij nog pussy's."

Gaten in de sokken

De discussie over kleding kreeg een bijzondere wending toen Driessen vroeg naar gaten in de sokken van spelers. Koeman antwoordde kort en krachtig: "Nee." De vraag leek de bondscoach te verbazen, maar het zette de toon voor zijn verdere uitleg over kleding.

Vrijheid van kledingkeuze

Koeman benadrukte dat zijn eigen kledingstijl niet is beïnvloed door zijn leeftijd, maar dat hij altijd al anders kleedde dan de gemiddelde persoon. "Ik kleed mezelf anders. Dat komt niet omdat ik 61 jaar ben. Dat deed ik ook toen ik jong was, maar al die mooie spullen waren er toen ook niet zo. Iedereen heeft de vrijheid om aan te doen wat hij mooi vindt. Dan maakt het niet uit of de bondscoach dat lelijk vindt. Als we ons daar druk om moeten maken", aldus de bondscoach.