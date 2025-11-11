Live voetbal

Valente op een veld met De Jong: ‘Hij is mijn grootste Oranje-held aller tijden’

Luciano Valente bij het Nederlands elftal
Foto: © Talpa
11 november 2025, 17:55

Luciano Valente heeft enorm veel bewondering voor Frenkie de Jong, zo laat hij weten in gesprek met SBS6. De middenvelder van Feyenoord noemt de 62-voudig international zelfs zijn 'grootste Oranje-held aller tijden'.

Valente is momenteel voor het eerst bij het Nederlands elftal en is enorm onder de indruk van zijn nieuwe omgeving. "Het is nog moeilijk te bevatten", zo vertelt hij. "Als je dan zo binnenkomt en je ziet iedereen, dan denk je wel: dit is wat je als kleins af aan al wilde. Dat je er dan nu staat is een enorme droom en een moment dat je de rest van je leven niet gaat vergeten."

De Feyenoorder is ook blij met zijn eigen ontwikkeling. "Het gaat nu goed en daar ben ik hartstikke blij mee", zo zegt Valente. "Op voorhand had je jezelf misschien wat langer de tijd gegund, maar het loopt hartstikke goed. Het is allemaal heel bijzonder." Valente kijkt vooral op naar het 'bijzondere' middenveld met De Jong en Ryan Gravenberch. "Dat zijn spelers waar ik sowieso heel graag naar kijk. Dat je dan nu hier met hen staat, is een bevestiging dat je op de goede weg bent. Ik kan er alleen maar van leren en ik kijk er heel erg naar uit om met hen te spelen."

Valente prijst De Jong: "Hij verliest gewoon geen bal"

Als hem gevraagd wordt wie zijn grootste Oranje-held aller tijden is, moet Valente heel even nadenken. Dan antwoordt hij: "Qua spelers die ik heb zien spelen, dan Frenkie wel. Het is iemand waar ik tegenop kijk, in hoe hij is. Hij verliest gewoon geen bal. Als je dat kan, heb je het volgens mij heel goed op orde. Dat is wat je als middenvelder wil, dat je een zekerheid bent voor je club en land. Dat heeft hij."

VIDEO - Luciano Valente samen met all time Oranje-held bij Nederlands Elftal: 'Iemand waar ik tegenop kijk!'

avatar

Valente wordt een veel betere voetballer, is het misschien al.

avatar

@21. Misschien telt niet in de top. Daar gaat het om zeker weten. Dat is wat Luciano Valente je duidelijk maakt. Maar tsja, als je een bord voor je kop heb, ga je het niet zien..🤭🤭.

