Kylian Mbappé vernedert Manchester City, PSG wint met 10-0 over twee wedstrijden

Real Madrid heeft zich ten koste van Manchester City gekwalificeerd voor de achtste finale van de Champions League. Kylian Mbappë loodste de Koninklijke met een hattrick voorbij the Citizens: 3-1. Vorige week had Real Madrid in Engeland al met 2-3 gewonnen. Ook Paris Saint-Germain plaatste zich op zeer overtuigende wijze voor de volgende ronde. Dankzij een 7-0 (!) overwinning op Stade Brest is de totale score over twee wedstrijden liefst 10-0.

Real Madrid kon weer beschikken over Antonio Rüdiger, die in de heenwedstrijd ontbrak door een blessure. Het meest opvallende feit in de opstelling van Manchester City was de reserverol voor Erling Haaland, die niet volledig fit is. Zijn vervanger was Omar Marmoush, die zaterdag nog een hattrick produceerde in de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (4-0 zege).

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de return zei Pep Guardiola dat Manchester City slechts één procent kans had om door te gaan, na de 2-3 nederlaag van vorige week. Later kwam hij daarop terug en bekende hij dat hij ‘een leugenaar’ was. Maar duidelijk was dat Manchester City een forse berg te beklimmen had. En die werd alleen maar groter doordat Real Madrid razendsnel op een 1-0 voorsprong kwam: in de vierde minuut wipte Kylian Mbappé de bal behendig over de uitgekomen doelman Ederson, na een lange bal van Raúl Asencio.

Een nieuwe domper voor Manchester City volgde vier minuten later, toen John Stones de 21ste blessure uit zijn carrière opliep. Nathan Aké was zijn vervanger. Hij moest toezien hoe Mbappé er later in de eerste helft 2-0 van maakte, door Josko Gvardiol uit te kappen in het strafschopgebied en koelbloedig af te ronden. Het doelpunt had een historisch tintje. Voor de 500ste keer (358 goals, 142 assists) in zijn profcarrière was Mbappé rechtstreeks betrokken bij een doelpunt in clubverband of bij de nationale ploeg.

Na een uur spelen volgde nummer 501 voor Mbappé. De sterspeler van Real Madrid trok vanaf de rechterflank naar binnen langs de zestienmeterlijn en plaatste de bal in de linkerhoek. Na de 3-0 zongen de thuissupporters een voor Guardiola pijnlijk lied: ‘Guardiola stay’. Ze genieten dus van de misère bij Manchester City en Guardiola, die ze kennen van diens succesvolle dienstverband bij rivaal FC Barcelona. In de blessuretijd van de wedstrijd maakte Manchester City nog een eretreffer via Nico González.

Smet op de zege

Een gele kaart voor Jude Bellingham vormt voor Real Madrid een smetje op het succes. De middenvelder is daardoor geschorst voor de eerste achtstefinalewedstrijd. In die ronde treedt Real Madrid aan tegen Atlético Madrid of Bayer Leverkusen.

Paris Saint-Germain boekt monsterzege

Vrijwel niemand twijfelde er nog aan dat PSG de achtste finale zou halen, na de 0-3 overwinning op Stade Brest van vorige week. De ploeg van trainer Luis Enrique wilde het thuispubliek echter nog wel een mooie avond voorschotelen en scoorde voor de pauze tweemaal. Bradley Barcola opende de score in de twintigste minuut na een individuele actie in het strafschopgebied; Khvicha Kvaratskhelia verdubbelde marge toen een voorzet van João Neves via Barcola bij Kvaratskhelia terechtkwam.

In de tweede helft voerde PSG de marge nog veel verder op. Vitinha zorgde met een geplaatst schot voor de 3-0, invaller Désiré Doué maakte er 4-0 van, Nuno Mendes kon van dichtbij de 5-0 binnentikken, de zesde treffer kwam van de voet van Gonçalo Ramos en de achttienjarige Senny Mayulu bepaalde de eindstand op 7-0. In tegenstelling tot de heenwedstrijd stond Marco Bizot overigens niet op doel bij Brest; Gregoire Coudert kreeg de voorkeur en beleefde dus geen fijne avond. Slechts één keer eerder kende een Champions League-tweeluik een hogere totaalscore dan 10-0: dat was in 2009 bij Bayern München tegen Sporting Portugal (12-1)