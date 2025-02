Real Madrid legt Etihad Stadium het zwijgen op in meeslepend voetbalgevecht

Manchester City heeft de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League van Real Madrid verloren in de allerlaatste seconde. De mannen van Pep Guardiola hebben Carlo Ancelotti en de zijnen het lastig kunnen maken in het Etihad Stadium, maar trokken toch aan het kortste eind: 2-3. Volgende week wordt in Spanje de terugwedstrijd gespeeld in de Spaanse hoofdstad. Het zal een enorme kluif worden voor de Engelse club.

Op dinsdagavond stond in het Etihad Stadium een spannende confrontatie op het programma tussen Manchester City en Real Madrid in de tussenronde van de Champions League. Beide teams hebben een rijke geschiedenis in dit toernooi en deze wedstrijd beloofde dan ook een boeiend schouwspel te worden. Manchester City, onder leiding van Pep Guardiola, heeft dit seizoen veel te maken gehad met inconsistentie en blessures bij sleutelspelers, waaronder Rodri.

Guardiola heeft voor de wedstrijd aangegeven onzeker te zijn over welke versie van zijn team zal verschijnen tegen Real Madrid, gezien de wisselvallige prestaties tot nu toe. Aan de andere kant kampte Real Madrid, gecoacht door Carlo Ancelotti, met een aanzienlijk blessureprobleem in de verdediging. Belangrijke verdedigers zoals Dani Carvajal, Éder Militão en Antonio Rüdiger waren niet beschikbaar, waardoor Ancelotti een beroep moest doen op minder ervaren spelers om de defensie te versterken. Historisch gezien hebben beide teams elkaar vaak ontmoet in de Champions League, met memorabele wedstrijden als gevolg. De laatste ontmoeting eindigde in een gelijkspel.

Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid, toonden de supporters van Manchester City een groot spandoek met de tekst "Stop crying your heart out", gericht aan Vinícius Júnior. Dit was een reactie op Vinícius' beslissing om de Ballon d'Or-ceremonie te boycotten nadat hij vernam dat hij niet als winnaar uit de bus zou komen. Op het spandoek was een afbeelding te zien van Rodri die de Ballon d'Or in ontvangst neemt. De titel van het spandoek refereert ook naar een bekend nummer van de band Oasis, die uit Manchester komt.

Erling Haaland opende in de 19e minuut de score voor City, wat opmerkelijk was aangezien Real Madrid tot dat moment de overhand had. Na dit doelpunt bleef Real Madrid druk uitoefenen, met kansen voor Vinícius Júnior en Kylian Mbappé, maar zij slaagden er niet in om te scoren. Manchester City kwam dicht bij een tweede doelpunt toen Manuel Akanji bijna scoorde uit een corner, maar zijn poging belandde op de lat. Kort voor rust moest Jack Grealish het veld verlaten vanwege een blessure; Phil Foden kwam voor hem in de plaats.

Het was even een periode rustig in de tweede helft, maar in de zestigste minuut kwam daar verandering in. Kylian Mbappé volleerde de bal namelijk achter doelman Ederson. De Fransman raakte de bal niet helemaal goed, maar zag zijn inzet toch achter de Braziliaan verdwijnen. Zo stond het, met nog dertig minuten op de klok, ineens 1-1. Zeven minuten later kreeg diezelfde Mbappé nog een enorme kans op de 1-2, maar zijn inzet belandde aan de buitenkant van de paal.

In de tachtigste minuut werd Foden onderuitgehaald door Ceballos, en Haaland benutte de penalty: zo stonden de mannen van Guardiola weer voor met 2-1. Vijf minuten voor tijd was het Brahim Diaz, de oud Manchester City-speler, die de gelijkmaker tegen de touwen schoot. Hij liet Ederson kansloos. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd werd het nog 2-3 door een goal van Bellingham. De Engelse middenvelder kon simpel binnentikken na een counter. Het wordt heel lastig voor Man City in Madrid volgende week.