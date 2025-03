Dé beslissing van de woensdagavond: waarom de penalty van Álvarez werd afgekeurd

Bij Atlético Madrid zal de uitschakeling in de Champions League een extra zure nasmaak hebben. De ploeg van Diego Simeone vocht zich naar strafschoppen na 120 minuten tegen Real Madrid en zag in de penaltyserie de VAR ingrijpen. Uiteindelijk werd die ingreep Atléti fataal.

De Koninklijke had in eigen huis met 2-1 gewonnen van Atlético vorige week, maar dat bleek een onvoldoende ruime marge. Al na 28 seconden had de rood-witte formatie van Simeone de achterstand al goed gemaakt in het Estadio Metropolitano woensdagavond. Daarna volgde een combinatie van een schaakspel en een vechtwedstrijd, waarin beide ploegen niet meer tot scoren kwamen. Vinícius Júnior schoot een penalty in de tweede helft nog torenhoog over, waarna een strafschoppenreeks uitkomst moest bieden.

Tijdens die serie schoten beide Madrileense ploegen met scherp. De eerste zes strafschoppen vlogen allemaal in het doel, maar dat was buiten de VAR gerekend. Julian Álvarez schoot de tweede penalty van Atlético raak, maar zou bij het nemen een overtreding hebben begaan. De VAR keurde de strafschop af, omdat de Argentijn de bal eerst met zijn linkervoet zou hebben aangeraakt. Sierd de Vos van Ziggo Sport miste deze beslissing en kwam er pas later achter dat Atlético opeens in het nadeel was.

Op de beelden hieronder is te zien dat Álvarez de bal inderdaad met zijn linkervoet toucheert, voordat hij hem met zijn rechtervoet binnenschiet. Het is licht, maar op basis van de regels is dit een terechte beslissing. Het zal wrang voelen voor Simeone, die op de persconferentie na afloop laaiend was. "Steek je hand op als je zag dat Julián de bal twee keer raakte", riep hij richting de journalisten. "Zie je, niemand steekt zijn hand op. Ik heb de VAR nog nooit zien ingrijpen tijdens een penaltyserie."

CLEAR video of the Alvarez hitting the ball with his left foot before he strikes it with his right



If you still think this is a robbery you’re just blind pic.twitter.com/q9f0KLtNmn — fan account (@Asensii20) March 13, 2025

