UEFA laat van zich horen na omstreden strafschop Julián Álvarez en overweegt wijziging

De UEFA heeft donderdagmiddag een officieel statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de afgekeurde strafschop van gedurende de strafschoppenreeks tussen Atlético Madrid en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Argentijn dacht zijn ploeg weer naast Real Madrid te schieten, maar na ingrijpen door de VAR werd er een streep doorheen gezet. Volgens de UEFA raakte Álvarez de bal ‘minimaal’ met zijn linkervoet, alvorens het leer in het net belandde. De bond overweegt de regelgeving aan te passen.

Na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd wist Atlético Madrid wat het te doen stond. De ploeg van trainer Diego Simeone begon geweldig aan de tweede ontmoeting met Real Madrid in de achtste finales en maakte binnen een halve minuut de achterstand al ongedaan. Conor Callagher schoot Atlético al vroeg op voorsprong. De thuisploeg kreeg in het vervolg van de tweede helft kansen op meer treffers, maar het bleef bij 1-0. Ook in de tweede helft én de verlenging werd er niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Kylian Mbappé was de eerste nemer en schoot de bezoekers op voorsprong. Alexander Sørloth schoot Atlético Madrid vervolgens langszij, waarna Jude Bellingham zijn inzet eveneens tot doelpunt promoveerde. Het was daarna de beurt aan Álvarez. De Argentijn maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester City naar Atlético en is bezig aan een ijzersterk seizoen. Hij ging dan ook met veel vertrouwen achter de bal staan. Hoewel hij de bal niet goed raakte, eindigde deze wel achter Thibaut Courtois in het net. De scheidsrechter stond vervolgens in contact met de VAR. Er leek in eerste instantie niets aan de hand, maar later werd duidelijk dat de strafschop van Álvarez was afgekeurd omdat hij de bal licht met zijn linkervoet zou hebben geraakt, alvorens die in het net belandde.

Real zou mede daardoor uiteindelijk aan het langste eind trekken. Na het laatste fluitsignaal ging het vooral over de afgekeurde strafschop van Álvarez. Simeone sprak er na afloop op de persconferentie zijn ongeloof over uit. De UEFA is een dag later met een statement naar buiten getreden. “Atlético Madrid heeft navraag gedaan bij de UEFA over het incident, dat leidde tot de afkeuring van de strafschop die Julián Álvarez nam aan het einde van de Champions League-wedstrijd van gisteren tegen Real Madrid. Hoewel minimaal, maakte de speler contact met de bal met zijn standbeen (lees: linkervoet) voordat hij deze trapte”, zo citeert Fabrizio Romano uit het statement. “Volgens de huidige regel (spelregels, regel 14.1) moest de VAR de scheidsrechter roepen en aangeven dat het doelpunt afgekeurd moest worden”, zo klinkt het.

UEFA overweegt spelregels aan te passen

Het laatste woord over de afgekeurde strafschop van Álvarez is mogelijk nog niet gezegd of geschreven. De UEFA meldt dat het in gesprek gaat met de FIFA en IFAB (International Football Associtation Board) ‘om te bepalen of de regel moet worden herzien in situaties waarin een dubbele aanraking duidelijk onbedoeld is’. Atlético koopt daar weinig voor. Marcos Llorente miste namens de huidige nummer drie van Spanje een strafschop, waarna Antonio Rüdiger de beslissende tegen de touwen schoot. Daardoor neemt niet Atlético, maar Real het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Arsenal.

🚨 OFFICIAL: UEFA statement on Julián Álvarez penalty.



“Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match against Real Madrid”.… pic.twitter.com/wOPeMpkzf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2025 @UEFA have released the footage from Julian Alvarez's penalty upon which the double-touch decision was made.



In an official statement, they say they are considering a rule change. pic.twitter.com/kTJN6ByPdW — Football España (@footballespana_) March 13, 2025

